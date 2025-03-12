桃警掃黃查緝養生館藏性交易 小姐逃屋頂被揪出
桃園警方針對轄內經營黃賭毒的違法行業場所強力稽查取締。一名戴姓男子在桃園區民權路經營2家養生館，皆被查獲色情案件，警方組成調查小組監控蒐證，昨晚查緝2家養生館共逮5名越南籍女子非法從事性交易，包含負責人在內全案依法偵辦。
桃園警分局針對轄內經營黃賭毒的違法行業場所強力稽查取締，專案小組執行靖黃勤務時，盤點取締案件發現戴姓男子於民權路經營2家養生館，均被查獲色情案件，警方組成調查小組監控蒐證。經查戴男經營養生館，實際卻招攬東南亞女子利用入境本國觀光期間，於店內從事性交易。
調查小組完成蒐證後，見時機成熟，昨下午5時許持搜索票查緝2間養生館，第一間店查獲越南籍女子1名、第二間店查獲越南籍女子4名，而第二間店內1名女子為規避警方，竟跑到5樓頂樓踩著鐵皮屋頂躲在柱子後面，距離屋簷只一步之遙，員警擔心她情急之下踩空墜落趕緊安撫情緒，還好讓她放下戒心慢慢爬回屋內，未發生意外。
全案訊問後，越南籍女子部分依違反社會秩序維護法移請裁處，負責人則依刑法妨害風化罪嫌函請偵辦。桃園分局長王智民表示，警方將持續掃蕩及取締違法業者，展現杜絕不法色情犯罪的決心。
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