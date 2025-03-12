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「叫我親愛的」阿公外遇女管理員 鹹濕簡訊沒刪乾淨被孫發現

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東一名阿公黃男兩年多年前外遇人妻小玉（化名）雙方多次到摩鐵，還互傳鹹濕簡訊調情，阿公手機訊息沒刪除乾淨，被孫子看到發現，阿公妻子身心受創，對小玉提告，屏東地院審理後，判小玉賠阿公妻子40萬元。可上訴。圖為法院外觀。圖／報系資料照
屏東一名阿公黃男兩年多年前外遇人妻小玉（化名）雙方多次到摩鐵，還互傳鹹濕簡訊調情，阿公手機訊息沒刪除乾淨，被孫子看到發現，阿公妻子身心受創，對小玉提告，屏東地院審理後，判小玉賠阿公妻子40萬元。可上訴。圖為法院外觀。圖／報系資料照

屏東一名阿公黃男兩年多年前外遇人妻小玉（化名）雙方多次到摩鐵激戰，互傳鹹濕簡訊調情，阿公的手機簡訊沒有刪除乾淨，被孫子看到發現，阿公妻子身心受創，對小玉提告，屏東地院審理後，判小玉賠償阿公妻子40萬元。可上訴。

阿公與妻子結婚45年，去年法院判決離婚，阿公妻子提告主張，她辛苦扶養2名子女成年，未料阿公竟與住處大樓管理員小玉發生關係，2023年9月起4度抓包兩人到摩鐵偷情，還透過LINE互傳鹹濕對話，小玉甚至裸露身體與阿公視訊調情，令她身心受創，決定離婚，提告求償。

小玉則否認與阿公偷情，辯稱她是遭阿公性侵，還被拍下裸照；阿公出庭證稱，他與小玉上摩鐵6次，其中兩天是小玉生理期，但仍發生性行為，「我在月曆都有做記號」，後來因為他換手機，沒有把舊手機的照片清除乾淨，孫子打開舊手機赫然發現鹹濕對話與照片。

小玉的丈夫也發現小玉外遇，還跟阿公互傳鹹濕簡訊，也決定跟小玉離婚，並對阿公提告，屏東地院判阿公應賠40萬元。

判決指出，法官勘驗阿公與小玉的LINE對話紀錄，發現小玉曾傳訊給阿公「要叫我親愛的，可以嗎」、「頂上去」等煽情、鹹濕對話，足認2人曾發生性行為等親密行為，判決小玉應賠償阿公妻子40萬元，可上訴。

妻子 小玉 提告

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