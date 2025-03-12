台中變態安親班司機 國小校門前堵女童猥褻5個月判緩刑
台中某安親班1名司機長期利用接送機會，大膽在國小校門前朝5年級女童摸胸猥褻、性騷，連被男同學目睹喝斥「男女授受不親」都裝沒事，女童5個月內持續遇害，身心俱疲向母親哭訴才曝光，法院依猥褻、性騷等7罪判他2年，考量有和解，緩刑5年，可上訴。
檢警調查，男子在某安親班當司機，曾到校接送女童而認識，他2023年1月至5月間，數次在國小校門前監視器、變電箱前，假借聊天實則對女童亂摸胸部，又不顧對方扭動身體反抗，還強行解開扣子伸手進去撫摸。
檢警查出，男子有次猥褻時，還曾被其他男童目睹當街喝斥「你在幹嘛」、「男女授受不親」，但他以學童年幼可欺，除了否認還裝沒事離開，除了對女童也曾朝她同學偷襲式摸上胸性騷擾。
女童因不堪長期遭男子猥褻，同年5月底回家後終於向媽媽哭訴，表示前後至少遇害6次，整起事件這才曝光。
台中地院審理時，男子坦承6度對女童猥褻，與被害人、同學證詞相符，但他否認有對女童的同學性騷擾，辯稱不認識這個學生也沒有碰她。
遇害的女童證稱，男子摸她手背、靠近胸部的部位，坦言自己非常不舒服，也很怕男子會摸到她胸部，而且對方趁她來不及防備時出手，只有一個短暫時間，當下很想掙脫也和同學講這件事。
法院綜合相關證據不採信男子辯詞，認定他犯6次猥褻、1次性騷；審酌男子猥褻女童未施以暴力，已經賠償11萬元和解，依刑法第59條情堪憫恕減刑，另性騷另名女童部分否認、沒和解。
法院審酌一切情狀後，依6個未滿14歲之女子犯強制猥褻罪，各判他1年8月，依1個成年人故意對兒童犯性騷擾罪判他拘役75日，得易科罰金，7罪應執行2年，緩刑5年。
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