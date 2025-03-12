大叔按摩「暈船」女神芳療師 搭訕不成變恐嚇還想撞人
高雄43歲郭姓男子到市區某評論5星的芳療會館消費，卻煞到幫她服務的女芳療師，郭男多次尾隨女方搭訕，嚇得對方報警，警方發出告誡書後郭卻不滿，上門恐嚇女芳療師，再被警方送辦，檢方複訊後，依跟騷法向法院聲押獲准。
該間芳療會館在網路有滿分評價，因芳療師外貌出眾，在老主顧中有高人氣。郭男近日慕名到該間芳療會館消費，對服務讚不絕口，因幫他服務的女芳療師宛如「女神」降臨，郭男一結束消費就暈船。
今年2月間，郭男多次尾隨女方搭訕，企圖想要更進一步被女方拒絕，最後因女方擔心自己安全，本月2日跑到派出所報案，警方隨即通知郭男到場，依跟蹤騷擾防制法發出告誡書，提醒郭男不要再接近女方。
不料郭男得知女芳療師報警後竟惱羞，趁女芳療師外出時尾隨，上前恫嚇女方「再報警試試看」，還企圖騎車衝撞女芳療師，嚇得女方只能再次尋求警方協助。
因郭男已收到告誡書又騷擾女方，被警方依違反跟騷法移送地檢署偵辦，檢方複訊後，考量郭男行徑，恐反覆實施犯罪，訊後向法院聲押，昨高雄地院審理後，裁定准押未禁見。
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