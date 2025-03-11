假意幫忙擦藥猥褻3男童 男家教終於認罪二審改判3年半

台南洪姓男家教被控前年底起，假藉幫國小男童生殖器擦藥為由強制猥褻，經男童向母親反映，詢及其他家長後，計有3男童受害而提告。一審認洪對未滿14歲男子猥褻行為共計14罪，應執行4年，檢辯均上訴，洪認罪且向男童致歉，雖提和解遭拒，法官仍認他已坦承犯行，改判3年半。

洪表示，他知悉該事件對3男童及其父母造成很大心理傷痛，他感到愧疚，羈押期間很煎熬，其實3男童很優秀，真的很對不起他們，希望給他一次機會。他說，因母親身體不好，擔心她會離開，希望有補償機會，他願意改過自新，悔過種種錯誤，羈押期間完全沒工作，父母把留下來的必要費用拿出來，希望可和解，盼給他一次機會。

然而，檢方上訴理由，認洪否認犯行、未對男童表示歉意，且所為對被害人造成嚴重影響為由，認原判決量刑過輕。

台南高分院指出，洪上訴後已坦承犯行，並表示悔過之意，原審未及審酌，洪上訴請求從輕量刑，並非無理由，因而撤銷改判。

合議庭指出，洪行為態樣並未涉及暴力模式，然整體犯罪過程具有時間上延續性，並非偶發單一事件，且被害人不僅1人，被害人受害時均甚為年幼，部分被害人因學習或發展較遲緩而前往洪開設家教教室，卻因此受害，且除被害人外，被害人父母因此產生擔憂與自責情緒，及對子女受害的不捨感受，也造成損害。