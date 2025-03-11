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整理15歲女兒遺物！父母驚見不雅影片怒告 34歲男友求緩刑遭打臉

香港01／ 田中貴／報導

男被告和1位15歲少女交往，經常要求對方自拍不雅影像給他，小女友依言照做。示意圖／ingimage
男被告和1位15歲少女交往，經常要求對方自拍不雅影像給他，小女友依言照做。示意圖／ingimage
整理家人遺物，隨時驚揭秘密。台北市1名34歲音樂老師和1位15歲少女交往，經常要求少女自拍不雅影像給他，小女友依言照做，直到少女過身後，父母悲痛整理遺物時，驚見10段不雅影像，於是憤而提告。被告認罪懇求緩刑，但法官認為案情嚴重，絕不適宜給予緩刑，判刑1年2個月。

親手拍攝兼要求自拍　有次邊拍邊猥褻

3月報導，案件在台北地院審理，34歲陳姓男被告有傷害和竊盜等前科，目前從事音樂教學工作，事發2023年5月，他和1名15歲少女交往，不但帶同小女友返回其松山區住所親手拍攝對方不雅影像，而且傳送訊息要求對方自拍，甚至有次女友一邊自拍，陳男一邊在旁猥褻。

受害人同年底過世，父母整理遺物時驚揭事件，於是報警和怒告陳男，警方搜查陳男住所和扣查手機，發現同年5月至7月，受害人在陳男要求下，至少拍攝10段不雅影像，內容不堪入目。

法官拒判緩刑　判囚1年2個月

陳男認罪試圖爭取緩刑，但法官認為陳男作為成年人，明知受害人當時心智發展尚未成熟，仍然拍攝對方性影像和進行猥褻，影響少女身心發展，即使認罪，但行為惡劣，加上未能和女方家長和解，一旦給予緩刑，被告有機會再度犯案，以干犯《兒童及少年性剝削防制條例》和製造少年性影像罪名，判處1年2個月有期徒刑，同時沒收涉案手機，案件仍可上訴。

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文章授權轉載自《香港01》

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