她傳「想衝撞我嗎」給人夫 一審辯遭盜用免賠、二審逆轉

丁姓女子明知吳姓前男友與文姓女子結婚，卻在吳結婚當月就傳訊挑逗「有很想直接後面衝撞我嗎」、「想要了嗎」；文女發現後提告，一審丁女辯稱LINE遭盜用，法院判免賠。台南高分院二審認定相關內容就是吳與丁女對話，改判應連帶賠償30萬元精神慰撫金。

判決書指出，文姓女子與吳姓丈夫在2022年4月結婚，結婚時已經懷孕，同年5月，她在丈夫手機發現吳與丁姓前女友傳送露骨訊息、私密照，痛心之下翻拍畫面；她生下一子後，2023年12月與吳離婚，隨後向二人提出告訴。

文女主張，丁女明知吳是已婚之人，2人仍踰越一般正常男女相處分際不當交往，侵害她基於配偶關係所生法律權益情節重大，導致她精神受有極大痛苦，必須求助於精神科醫師；且經診斷患有適應障礙症，她向二人連帶求償精神慰撫金100萬元。

依據文女提出的截圖照片，丁女在吳姓男子2022年4月結婚同月就持續傳訊「來啊出來啊」、「怕你暈船」、「抱歉太騷了」、「有很想直接後面衝撞我嗎」，還傳送身著薄紗的裸露照片，持續傳訊「想要了嗎」，吳則回「想」。

丁女在吳的兒子剛出生時又傳訊「你老婆知道我是誰吧」、「畢竟我比較騷」；文女提出的事證，台南地院一審認為文女並無法證明確實是吳與丁女的對話紀錄，吳與丁女也否認是他們二人，丁女又聲稱LINE被盜用，依證據不足駁回告訴。

文女不服再次上訴，指出她是在懷孕中快生產時發現二人的對話紀錄，知道對方是丈夫的前女友；她詢問吳，吳說只是在互相分享A片內容那種感覺而已，不是什麼事情。後來她又看到二人對話，便將全部對話紀錄截圖。

吳姓男子承認丁姓女子是前女友，但否認有與丁女不當交往，且否認前妻提出的截圖是他手機內的LINE對話內容；即使截圖確實是他手機畫面，文女顯然是用侵害他隱私權的不正當方式取得，應無證據能力。

吳還主張，通姦已經除罪化，配偶彼此間為相互獨立自主之個體，不因婚姻關係所負忠誠義務而有支配他方意志或自主決定之特定權利，自不應承認配偶權；婚姻是否圓滿幸福不在民法保護之列，文女請求侵權行為損害賠償責任，即屬無據。

丁姓女子並未出庭，依據其一審供述，她的電腦有被盜用，有別人使用她的LINE，文女出示截圖上的LINE名稱，也不是她平時所用，否認截圖是她與吳的對話。

台南高分院認定，依據文姓女子翻拍畫面上，有丁女身著薄紗的裸露照片，如果不是丁女本人照片，她可以出庭作證；吳、丁女都不否認彼此是前男女朋友，觀察相關對話與照片以及提到吳的兒子出生體重、模樣，均符合事實以及二人可能的互動情況。

另外，丁女辯稱LINE有被盜用等語，但對於電腦遭盜用一事，未提出任何證明，憑空所辯，顯非事實，尚不足採信。綜合各情況相互勾稽，足認文女拍攝截圖確為2人之對話紀錄無誤。

法院指出，在夫妻應互負忠誠義務之前提下，不法行為人隱私權與被害人訴訟權發生衝突時，兩者間應為一定程度之調整，並應容許一定程度之不貞蒐證權，該項隱私權應有所退讓，否則忠誠義務不免淪為口號。

法院審酌文女侵害行為態樣非重，並非以駭客軟體長期監控他人通訊軟體內容，亦未以強暴、脅迫之方式取得，及其關於不貞蒐證權現實存在困難，基於配偶關係身分法益受侵害情形下應適度退縮，本於法益權衡，應認截圖證據仍得限縮於訴訟事件中予以使用。

法院認定，依相關對話，可認丁女明知吳是有配偶之人，仍為如同男女朋友間親密、互相挑逗、性邀約之對話，並互傳裸露照片給對方觀看，已逾越正常男女交往應有之分際；考量文女所受精神上痛苦程度、雙方身分、地位、經濟狀況等，判決廢棄一審判決、2人應連帶賠償精神慰撫金30萬元。