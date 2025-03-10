「通靈男」持空氣長槍驅鬼 誘女大生裸體畫符咒性侵…羈押禁見

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中央社／ 嘉義市10日電

40餘歲張姓男子覬覦一名女大生美貌，涉嫌以宗教信仰為幌子，誘使女大生裸露身體在上畫符咒並多次發生性關係被害人後來驚覺受騙報警逮人，嘉檢日前向嘉院聲押禁見獲准。

嘉義地方法院今天表示，張男坦承強制性交犯行，惟否認未得被害人同意拍攝性交畫面情節；目前除有被害人明確證述外，另有通訊軟體對話紀錄可佐證，張男涉及強制性交、對被害人錄影強制性交罪嫌重大。

嘉院指出，考量張男所坦承情節，與被害人所述仍有不符，且有其他證人尚待調查。另外，依張男犯後行為足以認為有勾串證人、畏罪逃亡之虞，因此，裁定羈押並禁見通信。

檢警表示，被害人父母與張男為相識多年好友，張男涉嫌利用被害人父母的迷信，常自稱有靈通，可協助作法事消災解厄，被害人父母對此深信不疑，張男曾佯稱要在被害人住家驅除鬼魅，竟持空氣長槍、模擬槍射擊作法。

檢警指出，張男去年因覬覦就讀大學被害人的年輕美貌，假借可為被害人作法，自去年12月至今年2月間，張男誘使被害人在汽車旅館內裸露身體在上畫符咒，並以此發生多次性關係，且張男還私下拍攝性交過程。後來，被害人驚覺受騙報警。

檢警說，警方日前至台中市逮捕張男到案，並查扣手機、1把空氣長槍及2把模擬槍等證物，發現張男手機內已刪除多筆與被害人的對話紀錄，有湮滅證據之虞。槍枝需送刑事局檢測釐清是否具殺傷力。

檢警表示，被害人因家人信仰關係，對張男具有靈通能力，半信半疑，且因張男利用槍枝作法，被害人對此有所畏懼，在驚覺受騙後，日前則鼓起勇氣報警。

40餘歲張姓男子覬覦一名女大生美貌，涉嫌以宗教信仰為幌子，誘使女大生裸露身體在上畫符咒並多次發生性關係，被害人後來驚覺受騙報警逮人。圖／AI生成
40餘歲張姓男子覬覦一名女大生美貌，涉嫌以宗教信仰為幌子，誘使女大生裸露身體在上畫符咒並多次發生性關係，被害人後來驚覺受騙報警逮人。圖／AI生成

嘉義 性侵 性關係 父母 被害人 迷信

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