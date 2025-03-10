金融大老鄭貞茂背癌妻偷吃！每周4次「孫悟空棒打白骨精」 500則鹹濕簡訊曝光

台新投信董事長鄭貞茂（圖）已請辭董座職務。圖／聯合報系資料照片 根據鏡周刊報導，62歲的鄭貞茂，去年9月才接任台新投信董座，但因傳出涉及外遇官司消息請辭。鄭貞茂在金融界極具影響力，平時給人愛家愛妻形象的他，卻在太太罹癌時和小三搞不倫，一周上床4次，每天互傳鹹濕簡訊多達500則，引起外界譁然。

據報導，鄭貞茂在太太罹癌時，和女下屬亂搞。鄭妻也是金融界的高階主管，雖不幸罹癌，但經過治療後病情獲得控制，還是能夠正常上活，但是期間內鄭貞茂不只沒有好好陪她養病，甚至還跟下屬搞不倫，並互稱「唐僧」與「白骨精」，一周上床4次，每天都大傳鹹濕簡訊。

起先是女下屬的家人發現手機裡有鄭貞茂親吻小三的臉頰照片，才讓事件曝光，但是鄭卻打死不認，繼續和下屬幽會，最後下屬老公憤而提告。鄭妻也上門找下屬攤牌，才確認自己老公出軌，結果心情大受影響，引病情惡化，不幸於今年初過世，享年59歲。

該名女下屬年約40歲，長相甜美、個性活潑，原本是某間銀行行員，後來於2015年在一場活動認識鄭貞茂後被挖角，但兩人是在前年某場活動後感情火速加溫。除了會直接在汽車內激戰外，鄭也會把下屬帶回住處，鄭也常傳「不是棒打，是棒刺」、「下回再搖弟弟給妳看」等多則鹹濕對話，形象全毀。

開庭時，鄭貞茂辯稱不知道下屬已婚，兩人只是羽毛球球友，妻子也認識對方。和下屬的親吻照是兩人爬山時，突然親對方，兩人沒有交往，鹹濕簡訊也只是鬧著玩的。法官最後也根據對話等證據，認定兩人逾越朋友關係，判鄭需賠償下屬老公25萬。