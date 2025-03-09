女大生會網友稱僅同意「前戲」卻破處 事後告性侵二度判無罪

周姓男子遊說一名女大生應該要有性經驗，在跟喜歡的人有機會時才不會手足無措，女生原本僅同意嘗試「前戲」，周仍完成性行為挨告；台南地院一審判決無罪，檢方上訴，台南高分院認定相關證據仍難達成周有強制性交的確信心證，駁回上訴，維持無罪判決。

判決書指出，周姓男子在2023年6月透過交友轉體Omi認識一名成年女大學生，女大生表明已經有喜歡的男生，周仍不放棄，天天聊天關心；周打聽到女大生還沒有性經驗，不斷遊說她「要有個經驗」，跟喜歡的人發生時才不會手足無措。

女大生對於「第一次」猶豫不決，周邀約到同年7月時，她答應嘗試，周將她載往台南市東區一間汽車旅館；事前女生傳訊提醒，僅同意進行性行為以外的「前戲」，如擁抱、愛撫、親吻等，並要求「絕對不可以越線」，但又詢問是否會負責保險套，周回覆會。

當二人進行時，周不斷遊說「因為男生一定都會想要放進去」，勸女生正式進行性行為，同時也戴上保險套；女生回「就試試看，我會痛就跟你說」；但事後女生與同學討論後，一周後就決定驗傷提告，台南地檢署將周依強制性交罪提起公訴。

台南地院去年6月將周判處無罪，檢方再次上訴，並補強女大生自2023年9月起至11月與學校心理老師進行諮商輔導，有記載女生提到發生妨害性自主事件，憂鬱與焦慮狀況變嚴重，情緒低落與出現自傷意念情形增加等諮商摘要紀錄證據。

台南高分院審理時，周姓男子否認犯行，辯稱他與對方愛撫後，戴上保險套，有詢問女生意見，是對方表示可以試試他才繼續，過程中他都有關心女生是否會痛；後來雙方一起洗澡、抱著休息，他騎機車載女生回家，女生也說再見。

法院認為，女生原本有睡眠障礙問題，定期前往診所看診，案發後隔天前往診所，並未向有信賴基礎的醫生提出遭到強制性交情況，醫生反而在病歷上註記她的情緒較上次就診穩定；至於女生同學的證詞，均是聽女生轉述，並非親身經歷、見聞。

法院指出，周姓男子案發後仍持續傳訊給女生，詢問「還會痛嗎」，女生回覆「會痛」，並未就當天行為質疑，而是正常互動；直到一周後與同學對話後，才確認要提告，表示「在蒐證」、「現在在套他話」等。

當女生質疑周「我那時候有反對吧、我很痛」，周的回應均無異常，僅表示是自然而然，甚至詢問「不是還可以再一次嗎」；女生再稱「你那次都沒遵守約定了，為什麼我還要再跟你出門」，周也僅納悶她的態度為何改變，均未提到有違反女生意願而表示歉意。

法院說明，周女在學校的諮商摘要紀錄，無法排除是她與周合意發生性行為後，內心對自己在乎的人（如喜歡的人、父母）感到懊悔，或因身體持續感到不適，而事後反悔；其心理創傷有可能是各種情緒壓力，加上訴訟程序衍生的壓力。