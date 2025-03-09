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高雄國中老師和女學生談戀愛 動輒提分手逼她拍裸照

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄某國中蔡姓老師和校內一名少女談起師生戀，交往期間蔡男還會要求女學生拍下裸照給他欣賞，若女方不從，蔡男動輒以分手要脅，後來班導師得知兩人師生戀通報，蔡男惡行才曝光，法院審理後，依脅迫使少年自行拍攝性影像罪，重判蔡7年2月。可上訴。

判決指出，蔡男2021年10月起和女學生交往，後來蔡為滿足私慾，便要求女學生在家拍攝裸照給他觀賞，戀愛腦上身的女學生，隨即聽從蔡男指示，在家中拍片傳給蔡男。

不料取得影片後蔡仍不滿足，又要求女學生拍片給他看，女方不想遵從蔡男指示，蔡竟以分手要脅，女方為了讓蔡男開心，只能再次拍攝裸照傳給蔡男。

事後女學生班導師察覺有異，揪出蔡男竟與學生大談師生戀，還以分手要脅逼女方拍攝裸照，循線通報後，由女學生父親報警對蔡男提告。

法院審理時，蔡男坦承跟女學生交往，並要求對方拍裸照給他欣賞，還稱女學生傳裸照給他後都會收回，他手機並未留存照片。

法官認為，蔡男身為老師應對學生善盡保護教育責任，卻未思自我克制，引誘少女拍攝裸照給他觀覽，若女方拒絕，蔡竟以分手為由，已嚴重影響少女身心發展，考量他未與少女家人和解，判7年2月，未扣案影像沒收。可上訴。

高雄某國中蔡姓老師脅迫少女拍裸照，被判刑7年2月。圖／聯合報系資料照片
高雄某國中蔡姓老師脅迫少女拍裸照，被判刑7年2月。圖／聯合報系資料照片

分手 裸照

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