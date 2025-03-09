懷疑少年強迫女兒猥褻性交 桃園父抄球棒猛揍遭判入監

桃園一名翁姓男子懷疑女兒遭2名少年脅迫猥褻性交，憤而於凌晨到餐廳尋找2名少年並持球棒毆打，造成2名少年受傷，事後其中一名少年由母親帶往警局報案。桃園地院判決，翁男涉成年人故意對少年犯傷害罪處有期徒刑4月，並因兒童及少年福利與權益保障法加重規定不得易科罰金。

檢方調查，43歲翁男原與16歲少年阿漢（化名）、少年小豪（化名）互不認識，翁男因懷疑2名少年對自己女兒為妨害性自主犯行，於前年11月8日凌晨12時許，在桃園市蘆竹區某間蝦款活體燒烤店內先徒手持球棒毆打並推擠阿漢，導致其受有頭皮撕裂傷約5公分，再徒手毆打小豪，導致小豪受有臀部挫傷。

案經阿漢訴由蘆竹警分局報告偵辦，檢警根據雙方及阿漢母親於偵查中的證述，以及阿漢前往醫院驗傷的診斷證明書及照片，依被告犯刑法傷害罪嫌起訴；又因翁男對少年故意犯傷害罪嫌，檢方請法院依兒童及少年福利與權益保障法規定加重其刑。