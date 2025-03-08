留宿好友偷溜13歲愛女房間抱睡襲胸 老爸報警怒斷兄弟情

家住桃園平鎮區的陳姓男子2023年10月某晚，因故留宿在好友家時，摸上13歲好友女兒的床，抱著她入睡挨告，桃園地院審結，依對於未滿14歲女子猥褻，判刑6月得易科，緩刑2年期間保護管束，禁止對少女有騷擾、接觸、跟蹤、通話、通信或其他非必要的聯絡行為，可上訴。

犯罪事實指出，36歲陳姓男子與少女的爸爸是熟識的好兄弟，2023年間明知好友的女兒當時未滿14歲，竟趁著同年10月7日晚間留宿在她家時，深夜11點溜到少女房間，徒手穿過腰間方式抱住躺在床上的少女，然後將手伸進少女衣服內摸胸部，並擁抱住她入睡後直至天亮，以此方式對少女進行猥褻行為1次。

好友第二天清晨發現陳男竟然摸上愛女的床，還對寶貝女兒襲胸，氣得當場報警，除了提告刑事也附帶民事訴訟，請求損害賠償，目前案件仍在民事庭審理中。

警詢、偵查時，陳男坦承當晚曾與好友的女兒同睡一張床，並有以左手臂讓少女躺在上面；少女於警詢時，向女警表示被告陳男曾躺在床上抱她入睡。少女的爸爸則說，被告陳男是他的朋友，陳很少來家裡過夜，當天陳來訪時，看到寶貝女兒難過就去安慰；事發後，他有時感覺愛女與被告陳男有些曖昧。

根據少女手繪家中隔間，發現她家還有其他房間可供留宿，但被告陳男卻跑到少女房間同寢，同時根據少女和被告陳男之間的對話紀錄顯示，證明少女事發後仍與被告頻繁聯繫。