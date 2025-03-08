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留宿好友偷溜13歲愛女房間抱睡襲胸 老爸報警怒斷兄弟情

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

家住桃園平鎮區的陳姓男子2023年10月某晚，因故留宿在好友家時，摸上13歲好友女兒的床，抱著她入睡挨告，桃園地院審結，依對於未滿14歲女子猥褻，判刑6月得易科，緩刑2年期間保護管束，禁止對少女有騷擾、接觸、跟蹤、通話、通信或其他非必要的聯絡行為，可上訴。

犯罪事實指出，36歲陳姓男子與少女的爸爸是熟識的好兄弟，2023年間明知好友的女兒當時未滿14歲，竟趁著同年10月7日晚間留宿在她家時，深夜11點溜到少女房間，徒手穿過腰間方式抱住躺在床上的少女，然後將手伸進少女衣服內摸胸部，並擁抱住她入睡後直至天亮，以此方式對少女進行猥褻行為1次。

好友第二天清晨發現陳男竟然摸上愛女的床，還對寶貝女兒襲胸，氣得當場報警，除了提告刑事也附帶民事訴訟，請求損害賠償，目前案件仍在民事庭審理中。

警詢、偵查時，陳男坦承當晚曾與好友的女兒同睡一張床，並有以左手臂讓少女躺在上面；少女於警詢時，向女警表示被告陳男曾躺在床上抱她入睡。少女的爸爸則說，被告陳男是他的朋友，陳很少來家裡過夜，當天陳來訪時，看到寶貝女兒難過就去安慰；事發後，他有時感覺愛女與被告陳男有些曖昧。

根據少女手繪家中隔間，發現她家還有其他房間可供留宿，但被告陳男卻跑到少女房間同寢，同時根據少女和被告陳男之間的對話紀錄顯示，證明少女事發後仍與被告頻繁聯繫。

法官審酌，被告明知少女滿14歲，思慮未臻成熟，欠缺完足之判斷性自主能力，竟未能克制己身情慾衝動而犯案，影響少女身心健康及人格發展，衡酌被告犯後坦承犯行，犯後態度尚可，且少女收受被告提出的新台幣1萬元後，表示願意接受被告的道歉，足認已獲諒解，考量被告品行，在準備程序自陳的智識程度及生活狀況，量處適當之刑，並諭知易科罰金。

陳男留宿好友家，卻抱著好友13歲愛女入睡，桃園地院依對於未滿14歲女子猥褻，判刑6月，得易科，緩刑2年期間保護管束，禁止對少女有騷擾、接觸、跟蹤、通話、通信或其他非必要的聯絡行為，可上訴。示意圖／取自Ingimage
陳男留宿好友家，卻抱著好友13歲愛女入睡，桃園地院依對於未滿14歲女子猥褻，判刑6月，得易科，緩刑2年期間保護管束，禁止對少女有騷擾、接觸、跟蹤、通話、通信或其他非必要的聯絡行為，可上訴。示意圖／取自Ingimage

房間 桃園地院 猥褻

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