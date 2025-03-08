家教男師上課酒醉強吻、強摸女學生 她嚇到一回家就關門不出

新北市宋姓男子擔任高中女學生家教老師，去年邊飲酒邊上課，酒後一時性起竟強行對女學生又摸又親，女學生返家後情緒不穩，經母親反覆追問得知怒報警，新北地檢署日前依違反兒少法罪嫌起訴。

起訴指出，在台北公立國中擔任教職的宋姓男子，去年8月中在新北市住家中替17歲高中女學生補習課程時，邊喝酒邊上課，酒後色心大發，竟伸手撫摸女學生肚子還強吻，女學生只能左閃右躲，再藉口身體不舒服，提早下班返家。

「老師今天喝酒醉，一直摸我，還捏我肚子，我把嘴挪開，還是親到我的臉頰，好可怕。」女學生因受到驚嚇，一回家就將自己關在房間，以手機通訊軟體傳訊詢問求助班上女同學，因提早下課又躲在房間，反常行為引起母親注意，經反覆詢問才得知女兒遭家教老師欺負怒報警。

「對不起，我今天頭有點暈。」宋男事後也曾以手機通訊軟體傳訊給女學生表示歉意，但上傳不久後，又將此訊息刪除。

新北地檢署檢察官認為宋男有試圖湮滅證據，日前依違反兒童及少年福利與權益保障法及成年人故意對少年犯強制猥褻罪嫌起訴並請求加重其刑二分之一。

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