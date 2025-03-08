阿兵哥摩鐵無套硬上人妻 調解賠償獲判緩刑

溫姓阿兵哥去年2月開車載人妻小茹（化名）前往新竹縣某汽車旅館，欲在未戴保險套的情況下發生性行為，遭小茹拒絕，溫男卻仍強行性侵得逞。新竹地方法院依強制性交罪判溫男有期徒刑2年，考量其坦承犯行且與被害人和解賠償，予以緩刑5年。

判決書指出，去年2月21日晚間7時許，溫男開車載小茹前往汽車旅館，兩人進入房間後分別洗澡。其後，溫男欲未戴保險套與小茹發生性行為，遭小茹明確拒絕，溫男仍無視對方意願，以雙手及身體壓制小茹，強行發生性行為。

法官認為，溫男為滿足己身慾望，違反被害人意願，對其造成身心創傷，所為實不足取，審酌溫男事後與小茹成立調解，並已履行相關賠償，小茹亦於調解筆錄中表達不再追究的意願，加上溫男坦承犯行，且無前科，最終依強制性交罪判刑2年並給予緩刑5年，以啟自新，另諭知緩刑期間付保護管束。