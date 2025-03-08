台南家長剪片喊幼女遭性侵吃案 幼兒園園長獲不起訴處分

台南市有名家長近期不斷透過網路，指就讀幼兒園孩子遭性侵，教育局吃案，而教育局嚴正駁斥，目前無證據足以認定有性侵，並對其惡意扭曲攻擊的違法行為已蒐證提告。家長指控園長涉妨害性自主案件，經檢方偵辦後，認僅有家長單一證述，並無其他證據可佐，獲不起訴處分。

家長控訴，去年8月1日至9月16日間，利用孩子每周一至五在幼兒園上課機會，指示老師將孩子帶至園長個人辦公室內，涉徒手撫摸肩膀、腳部、臀部及生殖器等處，並親吻其鼻子為猥褻行為1次，另持不詳設備，拍攝身體隱私部位得逞。家長也提供自行錄製與孩子對話影像檔案。

園長於警詢時堅詞否認犯行，他表示，園長辦公室是他個人辦公空間，大家可以隨時進來洽公，不會有學生單獨跟他在辦公室內獨處。

然而，去年10月間，2度由司法詢問員協助訊問小孩過程中，小孩均無法提及與本案相關內容，另9月24日雖有前往醫院驗傷，但檢查結果均無明顯外傷。

經檢方搜索、扣押園長室內監視器記憶卡，並送台南市刑事警察大隊科偵隊進行數位鑑識還原，僅能匯出9月16日影像。另扣押園長室外監視器硬碟，包含上述犯罪時間在內，但未發現有學生被帶入園長室，並獨留學生於園長室內與園長獨處情形。且勘驗其手機內相簿，同年8月1日至10月18日間，均無相關照片或影片檔案。