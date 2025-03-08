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威脅床頭有刀！惡男竟夥同未成年弟聯手性侵女性友人

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市周姓男子去年邀同齡女性友人到家中一聚，竟直言「床頭有刀」還聯手未成年親弟強行輪流性侵得逞，新北地檢署日前依加重強制性交及恐嚇危安罪嫌起訴周男並請求法官加重其刑，少年犯案部分，由新北地院少年法庭偵辦中。

起訴指出，現年19歲周姓男子去年10月中某日凌晨，邀請同齡女性友人家中一聚，還叫年僅16歲親弟騎機車到捷運站載人，不料，女性友人才進門，周男便將人帶進房間，先伸手指著床頭上的西瓜刀，直言「床頭有刀」強逼女子脫去衣褲，性侵得逞。

「你哥那天怎麼性侵我，怎麼還拿刀嚇我，你也有嚇到吧！」受害女子事後以IG傳訊詢問周男弟弟怎麼可以這樣做，周男親弟則回說，「抱歉啦，我那天軟軟的。」原來受害女子那天遭周男性侵逞後，竟把親弟叫進房間，強逼先幫其弟口交，待其勃起後再性侵她一次，受害女子不甘心受辱，向新北市警方報案提告。

新北地檢署認為周男兄弟2人犯行惡劣，日前依加重強制性交及恐嚇危安罪嫌起訴周男並請求加重其刑，另少年涉案部分由新北地院少年法庭偵辦中。

圖／聯合報系資料照（非本案）
圖／聯合報系資料照（非本案）

性侵

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