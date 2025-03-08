趁學妹留宿熟睡環抱襲胸 男大生遭咬一口還被判6月

郭姓男大生對學妹有好感，在其積極追求下，學妹勉為同意與他試著交往，但多次明確告知不喜歡他觸碰其身體，3年前趁學妹留宿台南租屋處熟睡，自背後穿過其上衣環抱並碰觸胸部，學妹驚醒後咬郭的手而停手，台南地院認他犯趁機猥褻罪處6月，可易科罰金。

郭於偵查及審理時均坦承不諱，並有證人警詢、偵查證述明確，並有學校性別平等教育委員會調查報告及雙方LINE對話紀錄等佐證，事證明確。

郭的律師認為，郭自始均坦承犯行，考量2人為學長學妹關係，且於2021年間開始交往並一同參加各種活動，郭因而認為可以為此類肢體接觸，且在女方反對後即停止，考量女方對肢體接觸較一般人排斥性強，郭沒有使用暴力行為危害程度，認科以最低刑度仍嫌過重，有情輕法重情況，請求法官依法減輕其刑。

台南地院認為，郭為女方男友，對於女方性格或對身體接觸排斥應知悉甚詳，若為健康成熟交往關係，應尊重女方性格及意願，郭藉由交往機會而不知尊重其性自主決定權，不遵守分際而趁機對女方猥褻行為，在客觀上實無任何特殊原因或情境而顯可憫恕。且依法該最低法定刑為6月，為得易科罰金之刑，難認宣告法定最低度刑仍嫌過重之情。

同時，郭雖表示有意願與女方調解，但女方無意願調解而未能進行調解成立等一切情狀，認郭犯趁機猥褻罪處6月，可上訴。