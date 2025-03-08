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高雄補習班狼師買遊戲點數誘摸少年生殖器 判刑8個月

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市一名26歲張姓補習班導師因為與班上一名未滿14歲的少年長期聯繫互傳訊息甚至親暱對話，藉口要送生日禮物，以買遊戲點數作交換對少年伸狼爪，2次撫摸少年的生殖器，遭高雄地院法官認定他犯與未成年人有對價猥褻行為罪，共判有期徒刑8個月。

判決書指出，張男為高雄一家知名連鎖補習班導師，2023年4月期間，他在補習班3樓廁所內，以遊戲點數為誘，將手伸入少年褲子內觸摸生殖器得逞，沒想到8月又在補習班4樓公共區域，同樣以遊戲點數為交換，再度撫摸少年生殖器。

少年指證，因為導師問他想要什麼生日禮物，他便隨口向導師說想要買手機遊戲點數，結果導師直接將信用卡綁定在他手機遊戲內，甚至說「之後玩遊戲時想買點數即可直接刷卡消費」。

檢警發現，少年與導師間長期有聯繫對話，導師會對該名少年表達關心之意，雙方甚至會有較親暱的對話，例如導師會問少年「要不要親密一句話啦」，少年也會回應導師「要」、「愛你喲，這樣嗎？」甚至導師還大膽在訊息中表示「你好像全身上下都貢獻給我了對吧」，少年也回覆「好喔」，不像是導師違反少年意願所為。

法官認為，張姓導師明知道少年還未滿14歲，竟未慮及少年心智發育尚未完全健全，性自主權觀念也未臻成熟完備，就貿然與少年合意以給付遊戲點數為對價的方式行猥褻行為，對少年身心健全、人格發展產生不良影響。

不過法官念在張姓導師犯後坦承犯行，且已與少年達成調解賠償，因此裁定張姓導師犯與未滿14歲之人為有對價之猥褻行為罪共2罪，各處有期徒刑6月，應執行有期徒刑8月，得易科罰金，並給予緩刑4年，緩刑期間交付保護管束，並應接受3場法治教育。

高雄市一名26歲張姓補習班導師藉口要送班上一名未滿14歲少年生日禮物，以買遊戲點數作交換對少年伸狼爪，判有期徒刑8個月。示意圖／ingimage
高雄市一名26歲張姓補習班導師藉口要送班上一名未滿14歲少年生日禮物，以買遊戲點數作交換對少年伸狼爪，判有期徒刑8個月。示意圖／ingimage

未成年 狼師 猥褻 補習

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