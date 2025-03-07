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北市7旬翁見女店員蹲著 突伸手抓胸遭判拘役40日

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

7旬黃姓老翁去年在台北市北投區某合作社「獸性大發」，見一名女店員蹲著整理物品，6秒內伸手抓住對方胸部，女店員見狀制止並報警。案經檢察官起訴，士林地院簡易庭審理，依違反性騷擾防治法判處拘役40日，得易科罰金4萬元。

判決指出，77歲黃姓老翁去年4月22日中午12點多，見北市北投區某合作社一名女店員蹲在冰箱前整理物品，一時意圖性騷擾，趁女店員無法防備抗拒之際，伸出左手向對方的胸部抓去，女店員受到驚嚇，用右手拍打掉黃翁的左手，並起身拿手上物品打向對方。

被害人報警，案經北投分局偵辦，調閱監視器畫面，證實黃姓老翁看到女店員後，6秒內靠近並用左手襲胸得逞，黃翁警詢時坦承為了滿足一己私慾性騷對方，檢察官偵結後依性騷法起訴。

法院簡易庭審理，審酌黃翁小學畢業、年紀已高且坦承犯行，至今仍未跟受害者達成和解，家庭經濟狀況與智識程度等，依性騷擾防治法，判處拘役40日，如易科罰金，以1000元折算1日。

士林地院。聯合報系資料照
士林地院。聯合報系資料照

北投 店員

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