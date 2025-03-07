快訊

轉載「女人大律師圖卡」改錯字業配葉黃素！ 陳沂違反著作權遭起訴

MLB／鄧愷威大殺四方！模擬賽2局狂飆6K 打者揮空率高達7成

驚悚畫面曝！台中火力發電廠區工地起火 濃煙密布路過駕駛喊「快跑」

聽新聞
0:00 / 0:00

新莊警藉辦案3吻少女卻辯「產生情愫」 休職10月懲戒確定

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

新北市警新莊分局警員江昱辰藉承辦案件，三度在住家等處強吻15歲少女，對方因懾於他處理案件的權勢而不敢反抗。江在新北地院審理時和少女達成和解，被依成年人故意對少年犯對受監督之人利用權勢猥褻罪判刑1年，緩刑4年確定。新北市政府將江移送懲戒，懲戒法院第一審判休職，期間10月，第二審駁回江上訴確定。

江昱辰任職光華派出所期間，因承辦案件，替少女製作筆錄，他2023年2月8日在少女住處親吻對方嘴唇，又二度將少女帶回自己住處，在客廳、陽台強吻得逞。刑事部分，一審依成年人故意對少年犯對受監督之人利用權勢猥褻3罪，每罪判刑5月，應執行1年徒刑，得易科罰金。案件上訴，二審考量江已經和少女和解，雖駁回他上訴，但緩刑4年定讞。

新北市政府認為江昱辰有受懲戒必要，移送懲戒法院；懲戒法院第一審指出，江雖未提出答辯，但他在警詢、偵訊時都坦承犯行，也有相關刑事判決可以佐證。

懲戒法院第一審認為，江昱辰除違反刑事法律外，也違反公務員服務法、公務員懲戒法，確有懲戒必要，審酌江身為警察，卻沒恪遵職守，導致社會大眾對公務員產生負面印象及不信任感，嚴重影響服務機關的信譽；考量他犯後坦承犯行，且與少女和解並履行全部條件，有悔意，判休職10月。

一審判決後，江昱辰上訴。江表示從2023年1月底就不再承辦少女所涉的竊案，發生親吻行為期間他雖是警察，但少女並非他監督、扶助、照顧之人，且從少女的說詞來看，對方並未震懾或屈服於他的身分，沒有隱忍屈從，親吻是「朋友關係產生的情愫」。

江說，就算他親吻屬公務員懲戒法「非執行職務之違法行為」，但親吻也不至於使公眾喪失對他執行職務的信賴、損害政府信譽，不應懲戒。

懲戒法院第二審認為，原判決已充分審酌江的行為動機、手段、違反義務程度、損害或影響、職務表現以及行為後的態度，未違反比例原則，江專憑己見指摘原判決懲戒處分過重，不足採信。

第二審認為江昱辰爭執枝節性問題，他上訴稱原判決違背法令、請求廢棄，說詞無理，因此不經言詞辯論直接駁回，全案確定。

新北市警新莊分局警員江昱辰三度強吻涉案少女，刑事部分遭判刑1年、緩刑4年定讞；新北市政府將江移送懲戒，懲戒法院第一審判休職，期間10月，第二審駁回江上訴確定。圖／聯合報系資料照片
新北市警新莊分局警員江昱辰三度強吻涉案少女，刑事部分遭判刑1年、緩刑4年定讞；新北市政府將江移送懲戒，懲戒法院第一審判休職，期間10月，第二審駁回江上訴確定。圖／聯合報系資料照片

公務員 警察

延伸閱讀

15歲少女罹罕病無陰道口…幫男友口交卻離奇懷孕 醫生揭驚人巧合

頭插鋼筋亡！南投少年無照騎車摔水溝 二審判國賠84萬

詐領助理費119萬元 基市議員張秉鈞獲緩刑仍被解職

遭嗆「拿不出100萬打牌」 百斤男徒手打死前老闆…判關10年半定讞

相關新聞

新莊警藉辦案3吻少女卻辯「產生情愫」 休職10月懲戒確定

新北市警新莊分局警員江昱辰藉承辦案件，三度在住家等處強吻15歲少女，對方因懾於他處理案件的權勢而不敢反抗。江在新北地院審...

鋼鐵廠老闆邀多年女舊識歡唱 辦公室硬上和解遭拒下場曝光

桃園某鋼鐵廠老闆，去年3月間晚上邀認識多年女性友人到工廠唱歌聊天，卻憑藉身材力氣優勢，不顧對方拒絕推阻，強行口愛指侵得逞...

捷警涉性侵女兒法院首開庭 被問「有無猥褻」反應曝光

台北市警局捷警隊某小隊長去年遭控多次性侵女兒，士林地檢今年1月依妨害性自主罪嫌起訴，法院今首次開庭準備審理，面對媒體詢問...

告白同校畢業男同學遭拒…他躲廁所埋伏一夜13刀殺人 判無期徒刑定讞

男子黃紹綸3年前因告白同為東海大學畢業的施姓男子被拒，持料理刀躲在施的租屋處廁所，見施返家上前砍殺13刀致死，一、二審認...

手機內300多部女子如廁檔案 台南校園偷拍男連南檢女廁也不放過

台南某大學1名夜間進修部盧姓男學生被控連續在女廁偷窺被判刑，去年4月間再度在校犯案當場被抓送辦，而遭檢方認有再犯之虞聲押...

色主管見女下屬就勃起…生殖器亂碰她手臂 賠160萬還判刑

台中周姓主管多次在公司騷擾女下屬，除對她襲臀摸胸，還接連用勃起的生殖器故意碰她手臂，女子隱忍半年多身心俱疲，鼓起勇氣要申...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。