新莊警藉辦案3吻少女卻辯「產生情愫」 休職10月懲戒確定

新北市警新莊分局警員江昱辰藉承辦案件，三度在住家等處強吻15歲少女，對方因懾於他處理案件的權勢而不敢反抗。江在新北地院審理時和少女達成和解，被依成年人故意對少年犯對受監督之人利用權勢猥褻罪判刑1年，緩刑4年確定。新北市政府將江移送懲戒，懲戒法院第一審判休職，期間10月，第二審駁回江上訴確定。

江昱辰任職光華派出所期間，因承辦案件，替少女製作筆錄，他2023年2月8日在少女住處親吻對方嘴唇，又二度將少女帶回自己住處，在客廳、陽台強吻得逞。刑事部分，一審依成年人故意對少年犯對受監督之人利用權勢猥褻3罪，每罪判刑5月，應執行1年徒刑，得易科罰金。案件上訴，二審考量江已經和少女和解，雖駁回他上訴，但緩刑4年定讞。

新北市政府認為江昱辰有受懲戒必要，移送懲戒法院；懲戒法院第一審指出，江雖未提出答辯，但他在警詢、偵訊時都坦承犯行，也有相關刑事判決可以佐證。

懲戒法院第一審認為，江昱辰除違反刑事法律外，也違反公務員服務法、公務員懲戒法，確有懲戒必要，審酌江身為警察，卻沒恪遵職守，導致社會大眾對公務員產生負面印象及不信任感，嚴重影響服務機關的信譽；考量他犯後坦承犯行，且與少女和解並履行全部條件，有悔意，判休職10月。

一審判決後，江昱辰上訴。江表示從2023年1月底就不再承辦少女所涉的竊案，發生親吻行為期間他雖是警察，但少女並非他監督、扶助、照顧之人，且從少女的說詞來看，對方並未震懾或屈服於他的身分，沒有隱忍屈從，親吻是「朋友關係產生的情愫」。

江說，就算他親吻屬公務員懲戒法「非執行職務之違法行為」，但親吻也不至於使公眾喪失對他執行職務的信賴、損害政府信譽，不應懲戒。

懲戒法院第二審認為，原判決已充分審酌江的行為動機、手段、違反義務程度、損害或影響、職務表現以及行為後的態度，未違反比例原則，江專憑己見指摘原判決懲戒處分過重，不足採信。