快訊

中職／陷桃色風波 黃忠義之子黃紹熙發聲：將依法訴追相關責任

王大陸黑幕連環爆 傳與黑幫交好還放高利貸？警強調逐一清查

錢來了！台南火車站站前廣場大改造 啟動都市計畫變更

聽新聞
0:00 / 0:00

鋼鐵廠老闆邀多年女舊識歡唱 辦公室硬上和解遭拒下場曝光

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園某鋼鐵廠老闆，去年3月間晚上邀認識多年女性友人到工廠唱歌聊天，卻憑藉身材力氣優勢，不顧對方拒絕推阻，強行口愛指侵得逞，事後鬧上法院，儘管謝欲以逾百萬元和解仍遭拒，桃園地院審結，依強制性交罪判刑3年2月，可上訴。

犯罪事實指出，謝男高中畢業後，出外打拚，白手起家成立鋼鐵公司，目前在桃園市為2家鋼鐵廠的負責人及董事，2024年初，獲悉認識多年老友喪子，於是邀她到桃園區的工廠唱歌聊天，紓解喪子之痛。

同年3月8日晚間8點，老友應邀前來，雙方在辦公室聊起當年，曾有的情誼，謝男突失控，憑藉自身體型及力氣優勢撲向對方，不顧老友口頭拒絕並以手腳推阻，仍違反她的意願，脫下女子內褲口愛，並以手指性侵，女子事後羞憤提告。

謝男於警詢、偵查及法院準備程序及審理中，對於自己強制性交的行為均坦承不諱，與被害女於警詢時證述情節大致相符，且有雙方通訊軟體LINE對話紀錄擷圖、案發地點街景照片、被害女手繪現場圖、性侵害案件通報及醫院驗傷診斷書可佐證，被告自白與事實相符，本案事證明確，被告犯行洵堪認定。

謝男的律師團辯稱，被告始終坦承犯行，素行良好，不僅未曾逃避責任，更願一次付清100萬元甚或更高金額與對方和解，然因對方無和解意願，以致被告終未能實際彌補損害，請審酌上情，依法酌減其刑等語。

合議庭認為，考量被告謝男與被害女子原為相識甚久友人，被告竟仍違反對方意願，在她因喪子之痛情緒低落之際，以強暴方式對她做出強制性交犯行，致被害女遭受難以回復的嚴重心理傷害，被告的犯罪行為無特殊原因能引發同情，犯罪動機及情節也沒有情有可原之處，因此不適用刑法第59條減輕刑罰的規定。辯護人的請求缺乏依據。

合議庭審酌，被告謝男與被害女為友人，但為滿足私慾，違反對方意願，強制性交，嚴重侵害對方的身體及性自主權，並造成無法抹滅的身心創傷，應予以嚴懲，考量被告坦承犯行，但未獲對方諒解或賠償損害，且被害女明確表示無調解意願，也不願給予減刑或緩刑機會。綜合被告高中畢業、現為鋼鐵廠老闆及家庭經濟狀況普通，依法判決。

合議庭說明，雖然被告謝男及其律師團均請求看在被告素行良好，無前科紀錄給予緩刑宣告，但因被告被判處的刑期已超過2年有期徒刑的緩刑適用條件，因此法院無法宣告緩刑。

桃園某鋼鐵廠老闆趁多年舊識喪子之痛之際，藉唱歌聊天邀約，卻對她強制性交，事後女子羞憤提告，拒絕百萬和解，也不願給謝男減刑或緩刑，桃園地院審結，依強制性交罪判3年2月徒刑，可上訴。示意圖／本報資料照
桃園某鋼鐵廠老闆趁多年舊識喪子之痛之際，藉唱歌聊天邀約，卻對她強制性交，事後女子羞憤提告，拒絕百萬和解，也不願給謝男減刑或緩刑，桃園地院審結，依強制性交罪判3年2月徒刑，可上訴。示意圖／本報資料照

性侵 桃園地院

延伸閱讀

寫功課不專心父毆傷5歲兒 母提告父二審認罪和解獲緩刑

中醫診所自費按摩 人妻遭推拿師關燈硬上 法院判4年6月

新北議員黃永昌涉詐領助理費逾2千萬 二審仍獲緩刑

宥勝強制猥褻女助理緩刑5年定讞 今到案執行…準時繳200萬罰金

相關新聞

色主管見女下屬就勃起…生殖器亂碰她手臂 賠160萬還判刑

台中周姓主管多次在公司騷擾女下屬，除對她襲臀摸胸，還接連用勃起的生殖器故意碰她手臂，女子隱忍半年多身心俱疲，鼓起勇氣要申...

鋼鐵廠老闆邀多年女舊識歡唱 辦公室硬上和解遭拒下場曝光

桃園某鋼鐵廠老闆，去年3月間晚上邀認識多年女性友人到工廠唱歌聊天，卻憑藉身材力氣優勢，不顧對方拒絕推阻，強行口愛指侵得逞...

捷警涉性侵女兒法院首開庭 被問「有無猥褻」反應曝光

台北市警局捷警隊某小隊長去年遭控多次性侵女兒，士林地檢今年1月依妨害性自主罪嫌起訴，法院今首次開庭準備審理，面對媒體詢問...

告白同校畢業男同學遭拒…他躲廁所埋伏一夜13刀殺人 判無期徒刑定讞

男子黃紹綸3年前因告白同為東海大學畢業的施姓男子被拒，持料理刀躲在施的租屋處廁所，見施返家上前砍殺13刀致死，一、二審認...

手機內300多部女子如廁檔案 台南校園偷拍男連南檢女廁也不放過

台南某大學1名夜間進修部盧姓男學生被控連續在女廁偷窺被判刑，去年4月間再度在校犯案當場被抓送辦，而遭檢方認有再犯之虞聲押...

北醫前院長和「生醫美魔女」共赴宜蘭泡湯 他要賠25萬元

台北醫學大學附設醫院前院長邱仲峯前年被周刊拍到與「生醫界美魔女」義守大學教授楊智惠發生婚外情，兩人一同到宜蘭泡溫泉，楊女...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。