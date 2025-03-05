鋼鐵廠老闆邀多年女舊識歡唱 辦公室硬上和解遭拒下場曝光

桃園某鋼鐵廠老闆，去年3月間晚上邀認識多年女性友人到工廠唱歌聊天，卻憑藉身材力氣優勢，不顧對方拒絕推阻，強行口愛指侵得逞，事後鬧上法院，儘管謝欲以逾百萬元和解仍遭拒，桃園地院審結，依強制性交罪判刑3年2月，可上訴。

犯罪事實指出，謝男高中畢業後，出外打拚，白手起家成立鋼鐵公司，目前在桃園市為2家鋼鐵廠的負責人及董事，2024年初，獲悉認識多年老友喪子，於是邀她到桃園區的工廠唱歌聊天，紓解喪子之痛。

同年3月8日晚間8點，老友應邀前來，雙方在辦公室聊起當年，曾有的情誼，謝男突失控，憑藉自身體型及力氣優勢撲向對方，不顧老友口頭拒絕並以手腳推阻，仍違反她的意願，脫下女子內褲口愛，並以手指性侵，女子事後羞憤提告。

謝男於警詢、偵查及法院準備程序及審理中，對於自己強制性交的行為均坦承不諱，與被害女於警詢時證述情節大致相符，且有雙方通訊軟體LINE對話紀錄擷圖、案發地點街景照片、被害女手繪現場圖、性侵害案件通報及醫院驗傷診斷書可佐證，被告自白與事實相符，本案事證明確，被告犯行洵堪認定。

謝男的律師團辯稱，被告始終坦承犯行，素行良好，不僅未曾逃避責任，更願一次付清100萬元甚或更高金額與對方和解，然因對方無和解意願，以致被告終未能實際彌補損害，請審酌上情，依法酌減其刑等語。

合議庭認為，考量被告謝男與被害女子原為相識甚久友人，被告竟仍違反對方意願，在她因喪子之痛情緒低落之際，以強暴方式對她做出強制性交犯行，致被害女遭受難以回復的嚴重心理傷害，被告的犯罪行為無特殊原因能引發同情，犯罪動機及情節也沒有情有可原之處，因此不適用刑法第59條減輕刑罰的規定。辯護人的請求缺乏依據。

合議庭審酌，被告謝男與被害女為友人，但為滿足私慾，違反對方意願，強制性交，嚴重侵害對方的身體及性自主權，並造成無法抹滅的身心創傷，應予以嚴懲，考量被告坦承犯行，但未獲對方諒解或賠償損害，且被害女明確表示無調解意願，也不願給予減刑或緩刑機會。綜合被告高中畢業、現為鋼鐵廠老闆及家庭經濟狀況普通，依法判決。