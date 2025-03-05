捷警涉性侵女兒法院首開庭 被問「有無猥褻」反應曝光

台北市警局捷警隊某小隊長去年遭控多次性侵女兒，士林地檢今年1月依妨害性自主罪嫌起訴，法院今首次開庭準備審理，面對媒體詢問「有沒有猥褻女兒？」該員不回應，逕自進入法院。

全案源於，該名小隊長的女兒，去年在友人陪同下，前往台北市警局婦幼警察隊報案，控訴身為捷運警察隊小隊長的父親，多次酒後毛手毛腳並試圖性侵，檢警介入後，該女更稱長年受害，直到就讀大學後知悉事態不對勁，才在好友陪同下勇敢報案。

士檢去年5月複訊後依妨害性自主罪嫌令涉案小隊長10萬元交保。事件曝光，該員一度遞報告想提前退休，不久又將報告收回，警方後續強調，案情未明不會讓其辦理退休；曾與該員共事過的員警則透露，該員工作表現尚可，但人緣不佳，常找別人麻煩，酒後行徑確實「不穩」。