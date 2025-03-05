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捷警涉性侵女兒法院首開庭 被問「有無猥褻」反應曝光

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

北市警局捷警隊某小隊長去年遭控多次性侵女兒，士林地檢今年1月依妨害性自主罪嫌起訴，法院今首次開庭準備審理，面對媒體詢問「有沒有猥褻女兒？」該員不回應，逕自進入法院。

全案源於，該名小隊長的女兒，去年在友人陪同下，前往台北市警局婦幼警察隊報案，控訴身為捷運警察隊小隊長的父親，多次酒後毛手毛腳並試圖性侵，檢警介入後，該女更稱長年受害，直到就讀大學後知悉事態不對勁，才在好友陪同下勇敢報案。

士檢去年5月複訊後依妨害性自主罪嫌令涉案小隊長10萬元交保。事件曝光，該員一度遞報告想提前退休，不久又將報告收回，警方後續強調，案情未明不會讓其辦理退休；曾與該員共事過的員警則透露，該員工作表現尚可，但人緣不佳，常找別人麻煩，酒後行徑確實「不穩」。

此案涉及家人間的性犯罪，士檢偵結時未詳述案情及起訴理由，但認定該員2010年至2017年間涉嫌「對未滿14歲者性交」、「對14歲以上未滿16歲者性交」、「利用權勢或機會性交」等348個罪，其中構成成年人故意對兒童及少年犯罪者，建請法院依兒童及少年福利與權益保障法規定加重其刑。

面對媒體詢問「有沒有猥褻女兒？」該員不回應，逕自進入法院。記者李隆揆／攝影
面對媒體詢問「有沒有猥褻女兒？」該員不回應，逕自進入法院。記者李隆揆／攝影
面對媒體詢問「有沒有猥褻女兒？」該員不回應，逕自進入法院。記者李隆揆／攝影
面對媒體詢問「有沒有猥褻女兒？」該員不回應，逕自進入法院。記者李隆揆／攝影

北市 警察

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