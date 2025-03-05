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告白同校畢業男同學遭拒…他躲廁所埋伏一夜13刀殺人 判無期徒刑定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

男子黃紹綸（中）告白同校畢業的施姓男子遭拒，持料理刀砍殺對方13刀致死，最高法院判無期徒刑定讞。圖／報系資料照片
男子黃紹綸（中）告白同校畢業的施姓男子遭拒，持料理刀砍殺對方13刀致死，最高法院判無期徒刑定讞。圖／報系資料照片

男子黃紹綸3年前因告白同為東海大學畢業的施姓男子被拒，持料理刀躲在施的租屋處廁所，見施返家上前砍殺13刀致死，一、二審認為黃雖自首，但是被情勢所迫而非真誠悔悟，依殺人罪判無期徒刑，褫奪公權終身，最高法院駁回上訴，全案定讞。

黃紹綸為東海大學法律系畢業，2021年10月間因打籃球而結識同校電機系畢業的施，並經由施介紹而加入直銷團隊，雙方原本互動熱絡，但黃2022年4月間向施告白被拒絕，施也刻意疏離，黃多次到施打工的便利商店或租屋處攔堵，造成施日常生活極大壓力及困擾。

黃心生不滿，202210月19日下午5時許騎車到刀具店購買2把料理刀，再以忘記帶鑰匙為由，請鎖匠打開施租屋處的房門，他躲藏在廁所中欲待施返家行凶，施當晚未回租屋處，黃仍不罷手，隔天晚上再度返回施的租屋處躲藏於廁所內，伺機等候施回家。

黃當晚8時許見施返家，持刀朝施胸部、肩部等處砍殺13刀，造成施大量出血而倒地不起，黃犯後僅將施從地上抱起放置床上，施因出血性休克而失去意識；黃再主動打電話報警，表示失手殺害施，施送醫仍宣告不治。

一審審理時，施父淚灑法庭，表示當日接到警方電話「你的小孩被殺，失去生命跡象」時，難以置信，回兒子租屋處找健保卡時，一開門滿屋都是血，四處噴濺、血腳印遍布，這情景他永遠忘不了，不敢想像兒子是在多麼不甘的情況下失去生命，「凶手要用一輩子來贖罪」。

一審國民法官庭認為黃是預謀犯案，雖然自首但是因情勢所迫，非真誠悔悟不予減刑，造成施家屬天人永隔，考量降低社會風險判他無期徒刑。二審認為一審判決沒有違誤，駁回上訴，最高法院認為黃上訴仍主張自首應予減刑，並主張判決有程序瑕疵，認為不合法律上程式，駁回上訴，全案確定。

廁所 東海大學 殺人 自首

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