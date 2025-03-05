快訊

川普國會演說再提台灣！川普讚台積電世界最強：不要關稅就來美投資

Google地圖太神！重現已故親人身影，網友感動噴淚：好想念爸媽

王大陸涉殺人未遂！父子疏離爆衝突 王爸爸急切割

聽新聞
0:00 / 0:00

手機內300多部女子如廁檔案 台南校園偷拍男連南檢女廁也不放過

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

據檢警查扣盧男手機內有300多部偷拍女子如廁畫面，除大學校園外，還有南檢內女廁。（示意圖，非新聞當事人）。記者林澔一／攝影
據檢警查扣盧男手機內有300多部偷拍女子如廁畫面，除大學校園外，還有南檢內女廁。（示意圖，非新聞當事人）。記者林澔一／攝影

台南某大學1名夜間進修部盧姓男學生被控連續在女廁偷窺被判刑，去年4月間再度在校犯案當場被抓送辦，而遭檢方認有再犯之虞聲押獲准，據查扣手機內有300多部偷拍女子如廁畫面，地點除校園外，還有南檢內女廁，法官認他犯無故攝錄他人性影像罪共5罪，應執行2年2月。

去年間，盧男被控日前連續3次在女生廁所偷窺，即使前年已經被查獲送辦，依舊沒辦法控制、繼續涉案，即便當場發現報案竟又涉案，引發眾怒。校方回應表示，能做的改善防範都做會做，也透過校安管道通報及性平程序行政處置。

然而，盧男辯稱，偷拍動機是因性別認同、好奇異性性器官所致。經檢警追查，發現他於去年1、3、4、6月，4件在大學校園內、1件在台南地檢署管制區內女廁，均自隔間牆板上方縫隙伸出，以手機竊錄左側他人如廁性影像，有1件當場遭當事人發覺而未得手，跑至外面告訴男友，經報告校安處理。

盧男說，當時要去上廁所但是2樓的人太多，他怕彆扭就走到3樓男廁，大約在裡面待了5至6分鐘，他從廁所出來時，他也有看到1個男生跟報案人在廁所外面的空間，走出男廁到1樓時，就被2位同學攔下來，說要找疑似偷拍及行為怪異的人，所以他就配合來派出所說明。

女方指出，當天下午5時許在女廁，上完廁所在穿褲子時，她看到後方第4間廁所的門縫有1支手機的上鏡頭突出來，她意識到自己被偷拍了，因此她馬上衝到廁所外面告訴男友，男友便馬上打電話請教官來處理，在等待教官前來時看到男廁有1位男子走出，該男子離開後，教官剛好抵達。

她說，男友和教官分別巡視男廁、女廁，未發現有其他人，且男廁、女廁後方陽台是共通的，才驚覺可能是剛剛那名從男廁走出的男子偷拍。

女子男友說，當時女友走出廁所告訴他說門縫有1支手機伸進女友如廁的廁所，剛好女廁門口有貼一張偷拍的校安電話，他馬上打電話請教官來處理。他在圍牆邊發現剛剛那位從男廁離開的男子，他就立刻詢問該男子是否有去3樓上廁所及是否看過女友，對方坦承有去上廁所也說有看過女友，之後員警將該名男子帶回派出所調查。

據調查，盧男遭扣押手機內有自前年8月迄今，共約300多部偷拍他人如廁性影像檔案，惟因多僅拍攝到性器官、鞋子，並無拍攝到正面而無法尋找被害人。且手機內搜尋紀錄有多筆搜尋關鍵字為「女廁偷拍」、「外流」。

台南地院指出，盧男多次在大學偷拍他人如廁，及在台南地檢署女廁非法攝錄告訴人如廁性影像，除侵害隱私外，更造成告訴人受有心理創傷，且其行為已對於該校學生造成極大恐懼及困擾。惟念他犯後於審理時坦承4罪，請求調解而遭拒，迄今未能與告訴人和解或取得原諒。

偷拍 女廁 廁所

延伸閱讀

連腳趾也夾密錄器...士檢書記官3年偷拍21女 上訴仍得吃牢飯

《你的名字》製片買春未成年少女偷拍性愛片　伊藤耕一郎認罪「判4年有期徒刑」

影／曾是明日之星…鐵警嫌男廁太髒躲女廁半小時 涉偷拍送辦

女兵偷拍前女友裸聊 分手討萬元「不然傳給你家人看」

相關新聞

色主管見女下屬就勃起…生殖器亂碰她手臂 賠160萬還判刑

台中周姓主管多次在公司騷擾女下屬，除對她襲臀摸胸，還接連用勃起的生殖器故意碰她手臂，女子隱忍半年多身心俱疲，鼓起勇氣要申...

告白同校畢業男同學遭拒…他躲廁所埋伏一夜13刀殺人 判無期徒刑定讞

男子黃紹綸3年前因告白同為東海大學畢業的施姓男子被拒，持料理刀躲在施的租屋處廁所，見施返家上前砍殺13刀致死，一、二審認...

手機內300多部女子如廁檔案 台南校園偷拍男連南檢女廁也不放過

台南某大學1名夜間進修部盧姓男學生被控連續在女廁偷窺被判刑，去年4月間再度在校犯案當場被抓送辦，而遭檢方認有再犯之虞聲押...

北醫前院長和「生醫美魔女」共赴宜蘭泡湯 他要賠25萬元

台北醫學大學附設醫院前院長邱仲峯前年被周刊拍到與「生醫界美魔女」義守大學教授楊智惠發生婚外情，兩人一同到宜蘭泡溫泉，楊女...

連腳趾也夾密錄器...士檢書記官3年偷拍21女 上訴仍得吃牢飯

士林地檢署書記官林顥倫在偵查大樓盥洗室等處偷拍同事更衣，3年內偷拍至少21名被害人，犯罪次數高達82次，一審依「公務員假...

新北代理老師家教環抱欲吻女學生 刪除道歉對話紀錄企圖滅證

新北市新莊區一名宋姓男子為台北市代理教師，去年暑假與未成年女學生進行家教課，宋男與女學生飲酒後，環抱並試圖親吻女學生，新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。