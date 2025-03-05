手機內300多部女子如廁檔案 台南校園偷拍男連南檢女廁也不放過

據檢警查扣盧男手機內有300多部偷拍女子如廁畫面，除大學校園外，還有南檢內女廁。（示意圖，非新聞當事人）。記者林澔一／攝影

台南某大學1名夜間進修部盧姓男學生被控連續在女廁偷窺被判刑，去年4月間再度在校犯案當場被抓送辦，而遭檢方認有再犯之虞聲押獲准，據查扣手機內有300多部偷拍女子如廁畫面，地點除校園外，還有南檢內女廁，法官認他犯無故攝錄他人性影像罪共5罪，應執行2年2月。

去年間，盧男被控日前連續3次在女生廁所偷窺，即使前年已經被查獲送辦，依舊沒辦法控制、繼續涉案，即便當場發現報案竟又涉案，引發眾怒。校方回應表示，能做的改善防範都做會做，也透過校安管道通報及性平程序行政處置。

然而，盧男辯稱，偷拍動機是因性別認同、好奇異性性器官所致。經檢警追查，發現他於去年1、3、4、6月，4件在大學校園內、1件在台南地檢署管制區內女廁，均自隔間牆板上方縫隙伸出，以手機竊錄左側他人如廁性影像，有1件當場遭當事人發覺而未得手，跑至外面告訴男友，經報告校安處理。

盧男說，當時要去上廁所但是2樓的人太多，他怕彆扭就走到3樓男廁，大約在裡面待了5至6分鐘，他從廁所出來時，他也有看到1個男生跟報案人在廁所外面的空間，走出男廁到1樓時，就被2位同學攔下來，說要找疑似偷拍及行為怪異的人，所以他就配合來派出所說明。

女方指出，當天下午5時許在女廁，上完廁所在穿褲子時，她看到後方第4間廁所的門縫有1支手機的上鏡頭突出來，她意識到自己被偷拍了，因此她馬上衝到廁所外面告訴男友，男友便馬上打電話請教官來處理，在等待教官前來時看到男廁有1位男子走出，該男子離開後，教官剛好抵達。

她說，男友和教官分別巡視男廁、女廁，未發現有其他人，且男廁、女廁後方陽台是共通的，才驚覺可能是剛剛那名從男廁走出的男子偷拍。

女子男友說，當時女友走出廁所告訴他說門縫有1支手機伸進女友如廁的廁所，剛好女廁門口有貼一張偷拍的校安電話，他馬上打電話請教官來處理。他在圍牆邊發現剛剛那位從男廁離開的男子，他就立刻詢問該男子是否有去3樓上廁所及是否看過女友，對方坦承有去上廁所也說有看過女友，之後員警將該名男子帶回派出所調查。

據調查，盧男遭扣押手機內有自前年8月迄今，共約300多部偷拍他人如廁性影像檔案，惟因多僅拍攝到性器官、鞋子，並無拍攝到正面而無法尋找被害人。且手機內搜尋紀錄有多筆搜尋關鍵字為「女廁偷拍」、「外流」。

台南地院指出，盧男多次在大學偷拍他人如廁，及在台南地檢署女廁非法攝錄告訴人如廁性影像，除侵害隱私外，更造成告訴人受有心理創傷，且其行為已對於該校學生造成極大恐懼及困擾。惟念他犯後於審理時坦承4罪，請求調解而遭拒，迄今未能與告訴人和解或取得原諒。