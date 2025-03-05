色主管見女下屬就勃起…生殖器亂碰她手臂 賠160萬還判刑

台中周姓主管多次在公司騷擾女下屬，除對她襲臀摸胸，還接連用勃起的生殖器故意碰她手臂，女子隱忍半年多身心俱疲，鼓起勇氣要申訴時，周還湊上前查看害她崩潰；法院考量周賠對方160萬元調解成立，依7個強制猥褻罪判他1年4月，緩刑3年，可上訴。

檢警調查，周男2024年1月到6月間，多次趁著在公司的工作吧台、辦公桌附近，朝女子襲臀亂抓、摸胸，還用自己勃起的生殖器去碰對方手臂，甚至出手摸她下體，前後猥褻至少7次。

女子忍無可忍在公司填寫性騷擾申訴書，周男竟還上前探查她在寫什麼內容，造成女子當場崩潰，情緒失控後報警才曝光。

台中地院審理時，周男坦承不諱，與女子指證相符，也有公司內監視器、LINE對話紀錄，女子遇害也到身心診所診斷等可佐證。

法院認為，周男多次用勃起的生殖器觸碰女子身體，又襲臀、摸胸和下體，顯然是猥褻行為，且每次發生時間有差距，應各自論7罪。

法院審酌，周男為逞色慾不尊重女下屬性自主，造成對方身心受創、惶惶不安，考量他最終坦承已有悔意，並已經賠償女子160萬元調解成立。