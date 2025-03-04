北醫前院長和「生醫美魔女」共赴宜蘭泡湯 他要賠25萬元

台北醫學大學附設醫院前院長邱仲峯前年被周刊拍到與「生醫界美魔女」義守大學教授楊智惠發生婚外情，兩人一同到宜蘭泡溫泉，楊女丈夫提告求償200萬元，台北地方法院判邱應賠償25萬元，可上訴。

楊女丈夫提告主張，他和楊女2006年結婚至今，但邱竟於2023年3月16日下午2時許和妻子在寒舍艾美酒店會合後，再共乘計程車前往宜蘭長榮鳳凰酒店，並一同進湯屋泡溫泉，直到同日晚間6時許才退房離開，最後再搭計程車返回台北。

人夫指出，媒體2023年3月21日報導此事後，他才知道兩人的關係，他認為邱與妻子親密共赴湯屋泡溫泉，顯然超越一般男女正常社交分際，不法侵害他的配偶權，提告求償200萬元。

邱向法院指出，他雖然有與楊女一起泡溫泉，但人夫已於2018年間和楊女簽訂離婚協議書，雖未辦理離婚登記，但楊女也自2021年間離開高雄至台北工作，與居住在高雄的人夫長期無同居事實，可見兩人已商議離婚多年，縱使兩人互動已逾越普通朋友社交分際，但侵害配偶權情節不重大，請求法院駁回訴訟。

北院認為，湯屋是個別獨立供使用者泡溫泉、短暫休憩的私密空間，邱與楊女孤男寡女進入同一間湯屋內停留長達2小時，已非一般同事或朋友往來所可比擬，易遭人質疑兩人間有不正當往來；再者，從人夫提出的媒體報導來看，邱與楊女進入湯屋前等候電梯時，也有親密肢體碰觸，認定兩人有超越一般男女正常社交分際的交往。

判決指出，楊女與丈夫之間縱使婚姻生活不睦，但兩人既然尚未離婚，人夫就仍享有保持家庭生活圓滿安全及幸福的權利，認為邱的行為已破壞人夫的婚姻生活圓滿。