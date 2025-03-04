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狼父涉對女兒強制猥褻遭晚輩舉發 嘉檢起訴

中央社／ 嘉義市4日電

嘉義縣40歲男子常酒後騷擾家人，其家人不堪其擾，今年1月間涉嫌對未成年女兒強制猥褻，遭晚輩目睹揭發，家人報警移送並准押，嘉檢偵結，依利用權勢猥褻罪嫌起訴。

嘉義地檢署起訴書指出，今年1月中旬，男子涉嫌對未成年女兒強制猥褻，其家人發現報警移送，當時檢方複訊後，依有串證之虞，向嘉義地方法院聲押禁見獲准。

檢方表示，男子生活作息常日夜顛倒，清醒大部分時間在喝酒，因酒後會騷擾家人，其家人早已不堪其擾，已由其父母聲請保護令獲核准，不過，1月中旬，男子卻涉嫌對未成年女兒強制猥褻。

檢方指出，男子犯行會被揭發，主要是其晚輩看見男子將未成年女兒抱到2樓的臥室內，因晚輩的師長曾教導如何防範被騷擾及侵犯，而察覺有異，立即告訴家中其他長輩，進而揭發男子犯行。

檢方說，男子犯行讓家人怒不可遏，立即向轄區派出所報案，希望面對錯誤行為能有所反省，而家人也能暫時平靜過日。

嘉檢表示，案件偵結，男子原矢口否認犯行，且辯稱當時在睡覺，不知道發生何事，因案件有證人證述及被害人衣物可資佐證，才坦承犯行，依利用權勢猥褻罪嫌起訴，另請依兒童及少年福利與權益保障法規定，加重其刑。

家人 未成年 猥褻

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