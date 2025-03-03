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當神明的面犯罪！土地公廟前摸男童下體 變態鄰居遭判刑

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園一名游姓男子見鄰居男童可愛，去年5月底發現男童落單，將他帶往附近土地公廟旁撫摸其胸部、生殖器等器官，當著神明面前猥褻男童，事後男童家長得知後報警。桃園地院近日判游男涉犯對於未滿十四歲之男子為猥褻行為，處有期徒刑6月，得易科罰金18萬元。

檢方調查，58歲游男與小男童平時為鄰居，游男明知男童未滿14歲，卻基於猥褻之意於去年5月31日上午10時58分許，在住家旁一處土地公廟前，撫摸男童的胸、生殖器、臀部及腿部得逞。

事後男童嚇得告知父母，並向警方報案游男惡行，案經桃園市政府警察局婦幼警察隊報告偵辦。游男於警詢及偵查中坦承不諱，且與男童於警詢中所述相符，檢方核被告所為，犯刑法第227條第2項之對於未滿14歲之男子為猥褻行為罪嫌提起公訴。

法官審酌，游男為滿足一己私欲，竟猥褻未成年男童，所為不僅侵犯被害人身體自主權，更使被害人心靈受創，所為實屬不該；惟念其犯後坦承犯行，且有意願與被害人和解，然被害人未能到庭，判游男涉犯對於未滿十四歲之男子為猥褻行為，處有期徒刑6月，得易科罰金18萬元。

桃園一名游姓男子撫摸鄰居男童胸部、生殖器等器官，桃園地院近日判游男涉犯對於未滿十四歲之男子為猥褻行為，處有期徒刑6月，得易科罰金18萬元。聯合報系資料照
桃園一名游姓男子撫摸鄰居男童胸部、生殖器等器官，桃園地院近日判游男涉犯對於未滿十四歲之男子為猥褻行為，處有期徒刑6月，得易科罰金18萬元。聯合報系資料照

未成年 猥褻 生殖器 被害人

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