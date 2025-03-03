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色男同事摸頭勾頸︰我是你的小天使！人妻遭性騷擾暴瘦5KG怒提告

香港01／ 撰文：田中貴

職場性騷擾絕不能姑息！高雄1名人妻上班時，一直遭到男同事性騷擾，包括被摸頭勾頸等，對方更自稱「我是你的小天使」，情況令到人妻飽受精神壓力，1個月內暴瘦5公斤，最終決定向男同事提告索償。案件經審理後，法官判處被告賠償5萬新台幣。

職場性騷擾絕不能姑息。圖／AI生成
職場性騷擾絕不能姑息。圖／AI生成

遭男同事搭肩摸頭勾頸

案件在高雄地院審理，原告人於2022年9月在高雄1間科技公司工作，與潘姓男被告是同事關係，公司指派潘男協助原告人熟悉業務，但他做出逾矩舉動，例如身體靠得很近、搭肩摸頭勾頸、要求原告每周到被告住所，被告甚至施以言語騷擾，例如協助修理公司故障儀器時，就曾說「我是你的小天使」，亦有同事目擊部份經過。

原告人在精神上受到極大壓力，曾透過通訊軟體向潘男表示「之後不要再勾我脖子了，我覺得這樣不好」、「我其實不喜歡任何人對我莫名的肢體上接觸，更別說是異性，謝謝你對我的尊重」等，但她仍然大感崩潰，1個月內體重劇減5公斤。

被告需賠償5萬新台幣

原告人於是向家人求助，丈夫和父親得知事件，前往公司和潘男對質，但潘男沒有認錯。該間公司展開調查，確認潘男性騷擾行為成立，決定給予2小過、書面警告、調離部門，以及簽署承諾書承諾不會再犯。

但潘男辯稱除了攬頸和「小天使」言語之外，公司未能證實其餘行為成立，與事實不符，原告人見狀，遂提出刑事民事訴訟，民事部份索償51萬新台幣。

法官經審理後，認為潘男對女受害人進行性騷擾，令到原告飽受衝擊，影響其正常生活，精神傷害遲遲未能平復，判處被告賠償5萬新台幣，案件仍可上訴。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

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