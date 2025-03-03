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麥當勞性侵案…加害人非富二代！打工13年升主管 「求少女撤告」私訊對話曝

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麥當勞性侵案…加害人非富二代！打工13年升主管 「求少女撤告」私訊對話曝

聯合新聞網／ 綜合報導

北市17歲少女在麥當勞打工期間疑似遭到主管多次性侵，為保住工作不敢反抗，最後走上絕路。麥當勞示意圖，非事件店家。 路透
北市17歲少女在麥當勞打工期間疑似遭到主管多次性侵，為保住工作不敢反抗，最後走上絕路。麥當勞示意圖，非事件店家。 路透
連鎖速食品牌「麥當勞」去年12月爆出17歲的小茹打工，卻遭主管性侵長達一年後不幸輕生的事件，當時一度傳出涉案主管為家境優渥的富二代。近期鏡週刊報導指出，該名主管其實背景單純、家境小康，另外全案也進入收尾階段，檢方也逐漸拼湊出小茹與加害主管對話。

根據週刊報導，一名熟識涉案李嫌主管的讀者指出，李的家庭背景單純，家境為小康，在北部的技術學院肄業，於2011年時加入麥當勞打工賺取生活費，他的個性嚴肅話不多。至於為何會被點名是麥當勞大股東的富二代，認為其實網友因為「同姓聯想而已」。

士檢也根據兩人的手機通訊內容還原小茹生前狀況，小茹2022年8月到麥當勞打工，去年2月離職後在朋友鼓勵下到士林警分局報案，三週後向麥當勞舉發李嫌，麥當勞也在5月時完成內部調查，並且將李嫌開除。

遭開除後，李嫌不僅丟了工作，也面臨法律追訴，此時，他傳訊息給小茹表示，「我已沒了工作，我也回不去了，也不會回去，所以想解決此事」，小茹則回應「此事？工作的事？對我性侵的事？」，李嫌隔天才又繼續說「妳想如何才能結束？」。

小茹回稱，「如何才能結束？你指的是哪件事情結束？」，這時李嫌才明講是「撤告部分」，小茹則說「你在對我性侵時就沒有想到有今天嗎？你想要怎麼談和解？」，訊息中，李嫌並沒有積極辯解，並帶有默認的意味。

對於此事，台灣麥當勞董事長李昌霖在上月19日也首度發聲，透過公開信承諾員工，「我們要用持續的行動證明，麥當勞是能讓大家安心工作的地方，這不是口號，更是絕不妥協的最高指導原則與終極目標。」也同步策定全新3大安心作為，包括加強監督機制、增加監視器涵蓋率與強化性平教育。

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性侵 麥當勞

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