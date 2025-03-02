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軍官網威脅女給裸照 挨告判拘

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園報導

空軍劉姓氣象官2023年10月間在IG上對1名素不相識女子，不斷要脅被害女子提供私密照片和影片，讓女子心生畏懼報警，桃園地院審結，依恐嚇危害安全罪判拘50日，得易科5萬元，緩刑2年。圖／AI生成
空軍劉姓氣象官2023年10月間在IG上對1名素不相識女子，不斷要脅被害女子提供私密照片和影片，讓女子心生畏懼報警，桃園地院審結，依恐嚇危害安全罪判拘50日，得易科5萬元，緩刑2年。圖／AI生成
空軍氣象聯隊劉姓軍官，透過ＩＧ向陌生女子傳訊「給我裸照，正面坐著腿打開，不然走著瞧」等威脅字眼，女子心生畏懼報警；桃園地院近日依恐嚇危害安全罪判劉男拘役五十日，得易科罰金五萬元，緩刑二年。

起訴指出，劉男（二十九歲）二○一七年入伍服役，迄今未退伍，與被害女子素不相識，卻利用網際網路匿名特性，於二○二三年十月間，在ＩＧ社群以暱稱「dogslave08」帳號向女子陸續傳送索取裸照，並指定要擺出動作的不雅訊息文字。

劉男中文提及「決定權在你，好嗎？你的裸照就好了，我只是會存而已又不會怎樣」、「你先給我裸照，然後正面坐著、腿打開」等文字訊息，被害女子心生畏懼，決定向台南警方報案。

判決指出，劉男利用網際網路匿名性，不斷威脅被害女子提供私密照片和影片，雖然劉男在警詢和偵訊階段均否認犯行，表示當下只是覺得好玩，試圖以玩笑等理由，掩飾被害女子的恐懼和不安，但根據證據調查顯示，最低刑罰並無過重，沒必要酌量減刑。

法官審酌，劉男身為軍人，卻不斷要脅女子提供個人私密照片或影片，應當受到責備和批評，考量犯後坦承犯行，且與被害人達成和解，獲得女子原諒同意給予緩刑、經過評估犯罪所生危害程度等情狀，判處拘役五十日。

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