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台中妙齡女連喝混酒遭2男撿屍 全裸驚醒下體痛才知遇害

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中王姓男子到KTV幫人慶生，見1名不認識的女子連喝高粱、威士忌醉倒嘔吐，竟和1名男性友人假借照顧名義，實則載到附近飯店輪番硬上，女子睡醒驚覺一絲不掛、下體疼痛才知遇害；法院依乘機性交罪判王3年6月，可上訴，另名友人通緝中。

檢警調查，王男和朋友2022年12月23日晚上到豐原1間KTV幫朋友慶生，其中1名共同朋友的女性友人連灌葡萄酒、高粱、啤酒及威士忌後，整個人醉倒在包廂嘔到自己全身，現場人則請託王幫忙善後。

王及友人就叫車載女子到附近的飯店休息，2人卻趁著女子爛醉意識不清，竟然前後對女子硬上得逞，對方睡到一早醒來，驚見自己全身赤裸躺在飯店床上，這才發現喝醉遇害報警。

法院審理時，王男坦承不諱，有女子驗傷、行車記錄器等畫面可佐，女子下體採集到的DNA也和他相符。

女子證稱，已經沒印象如何進入飯店，只感覺躺在床上有人拉她說子，被親吻胸部、下體，迷迷糊糊中覺得下體疼痛，但沒印象是誰對她性交。

法院審酌，王男為滿足性慾利用女子喝醉，並和同案友人共同對女子性侵，嚴重侵害其性自主權，考量他犯後坦承，調解成立卻沒有依約履行賠償，依共同犯乘機性交罪判他3年6月，另名友人通緝中。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

示意圖，與本案無關。示意圖／ingimage
示意圖，與本案無關。示意圖／ingimage

性侵 朋友 通緝 飯店

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