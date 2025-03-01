影／台鐵列車上女子遭性騷擾 網友撞見：電視劇在我旁邊發生
台鐵3272次區間車昨晚8時40分許行經路竹站，董姓女乘客報警指，呂姓男乘客以手臂不斷碰她的手涉性騷，列車在路竹站停駛6分鐘，同車旅客撞見過程，PO網稱，「電視狀況劇在我旁邊發生」；因董女提告，警方已依性騷擾防治法送辦。
網路社群一名網友貼文附影片，指「電視上看到的狀況劇，第一次在我旁邊發生」；網友形容當下情況指，第一次遇到車上有人報警說性騷擾，在路竹車站叫警察，列車全部停在路竹，然後女車長用無奈的語氣「我的天啊！」
鐵路警察高雄分局指出，有關社群網站披露台鐵3272次區間車第7車停靠路竹站時發生性騷擾案一事，發生於昨晚8時40分許，警方接獲通報董姓女子報案指，搭乘列車時遭人性騷擾，列車接近台鐵台南站後，員警立即前往協助。
經員警到場了解，董女向警方表示，在高雄站搭列車，甫上車坐下時，呂姓男子（33歲）坐在她的左側，當時呂男擠壓她的包包，她將包包移走後，呂男還不斷以右手臂摩擦並緊貼她的左手臂，導致她非常不舒服，於是報警提告呂男涉性騷擾。
當時董女報案後，列車停靠路竹站，由車長先行處理，因此列車耽誤6分鐘後持續北上，隨後由鐵警台南所員警前往處理；對於董女指控性騷一事，呂男否認，由於雙方當事人均在台南站下車，警方依法受理後，依性騷擾防治法函送偵辦。
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