快訊

嘉義「零食界好市多」出事了！ 疲老闆爆倒閉…網紅鳳梨受害：將不再惜情

好市多一款「超夯行李箱」4千有找！網推去日本實用 內行人曝1點要注意

影／台鐵列車上女子遭性騷擾 網友撞見：電視劇在我旁邊發生

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

台鐵3272次區間車昨晚8時40分許行經路竹站，董姓女乘客報警指，呂姓男乘客以手臂不斷碰她的手涉性騷，列車在路竹站停駛6分鐘，同車旅客撞見過程，PO網稱，「電視狀況劇在我旁邊發生」；因董女提告，警方已依性騷擾防治法送辦。

網路社群一名網友貼文附影片，指「電視上看到的狀況劇，第一次在我旁邊發生」；網友形容當下情況指，第一次遇到車上有人報警說性騷擾，在路竹車站叫警察，列車全部停在路竹，然後女車長用無奈的語氣「我的天啊！」

鐵路警察高雄分局指出，有關社群網站披露台鐵3272次區間車第7車停靠路竹站時發生性騷擾案一事，發生於昨晚8時40分許，警方接獲通報董姓女子報案指，搭乘列車時遭人性騷擾，列車接近台鐵台南站後，員警立即前往協助。

經員警到場了解，董女向警方表示，在高雄站搭列車，甫上車坐下時，呂姓男子（33歲）坐在她的左側，當時呂男擠壓她的包包，她將包包移走後，呂男還不斷以右手臂摩擦並緊貼她的左手臂，導致她非常不舒服，於是報警提告呂男涉性騷擾。

當時董女報案後，列車停靠路竹站，由車長先行處理，因此列車耽誤6分鐘後持續北上，隨後由鐵警台南所員警前往處理；對於董女指控性騷一事，呂男否認，由於雙方當事人均在台南站下車，警方依法受理後，依性騷擾防治法函送偵辦。

台鐵3272次列車昨晚8時40分許行經路竹站，董姓女乘客報警指，呂姓男乘客以手臂不斷碰她的手涉性騷；鐵警在列車於台南站停靠後接手處理。記者石秀華／翻攝
台鐵3272次列車昨晚8時40分許行經路竹站，董姓女乘客報警指，呂姓男乘客以手臂不斷碰她的手涉性騷；鐵警在列車於台南站停靠後接手處理。記者石秀華／翻攝
台鐵3272次列車昨晚8時40分許行經路竹站，董姓女乘客報警指，呂姓男乘客以手臂不斷碰她的手涉性騷；過程被同車旅客拍下PO網。圖／取自Threads
台鐵3272次列車昨晚8時40分許行經路竹站，董姓女乘客報警指，呂姓男乘客以手臂不斷碰她的手涉性騷；過程被同車旅客拍下PO網。圖／取自Threads
台鐵3272次列車昨晚8時40分許行經路竹站，董姓女乘客報警指，呂姓男乘客以手臂不斷碰她的手涉性騷；鐵警在列車於台南站停靠後接手處理。記者石秀華／翻攝
台鐵3272次列車昨晚8時40分許行經路竹站，董姓女乘客報警指，呂姓男乘客以手臂不斷碰她的手涉性騷；鐵警在列車於台南站停靠後接手處理。記者石秀華／翻攝
台鐵3272次列車昨晚8時40分許行經路竹站，董姓女乘客報警指，呂姓男乘客以手臂不斷碰她的手涉性騷；過程被同車旅客拍下PO網。圖／取自Threads
台鐵3272次列車昨晚8時40分許行經路竹站，董姓女乘客報警指，呂姓男乘客以手臂不斷碰她的手涉性騷；過程被同車旅客拍下PO網。圖／取自Threads

台南 台鐵 性騷擾

延伸閱讀

BTS成員Jin遭強吻性騷擾 韓警傳喚日本女粉絲

孫生突刪IG好友「想要重新開始」　自曝早晚禱告：再也不當玩咖了

女生沒錢交租！帥氣房東提「揉胸抵房租」 她崩潰：怎辦？

影／「胸部讓我非常興奮」 前駐菲代表徐佩勇性騷女秘書遭撤職罰50萬

相關新聞

影／台鐵列車上女子遭性騷擾 網友撞見：電視劇在我旁邊發生

台鐵3272次區間車昨晚8時40分許行經路竹站，董姓女乘客報警指，呂姓男乘客以手臂不斷碰她的手涉性騷，列車在路竹站停駛6...

台中妙齡女連喝混酒遭2男撿屍 全裸驚醒下體痛才知遇害

台中王姓男子到KTV幫人慶生，見1名不認識的女子連喝高粱、威士忌醉倒嘔吐，竟和1名男性友人假借照顧名義，實則載到附近飯店...

警疑進女廁偷拍 被逮稱因男廁太髒

鐵路警察花蓮分局一名鄭姓警員前晚輪休，涉嫌在北濱公園女廁偷拍，當場被發現，他掙脫逃逸仍被警方查獲。他否認涉案，稱男廁太髒...

影／曾是明日之星…鐵警嫌男廁太髒躲女廁半小時 涉偷拍送辦

鐵路警察花蓮分局一名鄭姓員警昨晚輪休期間，在北濱公園女廁被人發現疑涉偷拍，遭被害人友人抓個正著，他掙脫跑走，2小時後被警...

中醫診所自費按摩 人妻遭推拿師關燈硬上 法院判4年6月

新北市1名已婚婦人前年因腰痛至中醫診所自費按摩，馮姓按摩師藉口以精油推拿可減肥，竟關燈硬上，因逾時未歸，婦人丈夫至診所找...

拍少女裸照藏雲端 美方通報台男收押

嘉義縣莊姓男子替老闆照顧兩名未成年外孫女，涉嫌猥褻及拍攝裸露影像上傳網路。警方接獲美國執法單位通報發現少女影像，前天拘提...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。