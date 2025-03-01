警疑進女廁偷拍 被逮稱因男廁太髒

鐵警花蓮分局鄭姓員警（右二）涉嫌在女廁偷拍，被警方送辦。記者王燕華／翻攝 鐵路警察花蓮分局一名鄭姓警員前晚輪休，涉嫌在北濱公園女廁偷拍，當場被發現，他掙脫逃逸仍被警方查獲。他否認涉案，稱男廁太髒才去女廁，手機則「不見了」。警方調閱監視器發現他在女廁待半小時以上，依妨害祕密罪嫌函送法辦；鐵警也先將他調職，靜待司法調查。

27歲的鄭姓員警從警專畢業後，派到鐵警花蓮分局，同僚說鄭的心思細膩，辦案仔細認真，曾參與偵破許多難解的竊案，表現優異，頗受長官器重，被視為明日之星，也有論及婚嫁的女友，如今傳涉嫌在女廁偷拍，同事們非常訝異。

社群網站有人貼出一段影片，前晚近8時北濱公園廁所有2名男子拉扯，其中一人不斷說「我真的沒有拍」。原來是一名女子如廁卻發現隔板下有手機伸出偷拍，嚇得大叫，在外等候的男友人幫忙報警並堵住女廁門，涉偷拍的男子快速跑出被抓個正著，2人一陣拉扯爭執後，偷拍男趁隙逃跑。

花蓮警方獲報後趕到現場，調閱監視器鎖定涉案男子的車牌，查到鄭姓男子，當天晚間10時上門將鄭帶回警局，發現他也是警察。

警詢時鄭姓警員不斷喊冤，說自己因男廁太髒，才到女廁上廁所；警方要求交出手機查看，他卻說「不見了」。警方從監視器發現鄭在女廁待至少半小時，加上有被害女子及友人指證，依妨害祕密罪嫌將鄭男函送花蓮地檢署偵辦，並釐清是否有其他女子受害。