快訊

時隔逾60年首次！全女性搭火箭上太空 名單驚見凱蒂佩芮等大咖

直播／大聯大晚間7點召開重訊記者會 說明重大決議事宜

影／曾是明日之星…鐵警嫌男廁太髒躲女廁半小時 涉偷拍送辦

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

鐵路警察花蓮分局一名鄭姓員警昨晚輪休期間，在北濱公園女廁被人發現疑涉偷拍，遭被害人友人抓個正著，他掙脫跑走，2小時後被警方查獲，仍否認涉案，還稱手機「弄丟了」，警方調閱監視器發現他在女廁待了3、40分鐘，相當可疑，不採信他的說詞，依妨害祕密罪嫌送辦。

27歲的鄭姓員警從警專畢業後就派到鐵警花蓮分局，他的心思細膩，辦案仔細認真，曾參與偵破許多難解的竊案，表現優異，頗受長官器重，同事視他為明日之星，也有論及婚嫁的女友，竟然傳出涉嫌在公廁偷拍，讓同事都非常訝異。

社群網站昨晚有人貼出一段影片，昨晚將近8時，北濱公園廁所有兩名男子在拉扯，其中一名男子稱「我真的沒有拍」，原來是一名女子入內上廁所，發現有手機從隔板低下伸出偷拍，立刻找朋友幫忙報警，涉嫌偷拍的男子快速跑出廁所，遭等在廁所門口的被害人男性友人一把抓住，兩人爭執一會兒，偷拍男趁隙逃跑。

花蓮警方表示，獲報後立即趕到現場，調閱監視器鎖定涉案男子的車牌，查到鄭姓男子身分，晚間10時上門，將鄭男帶回警局。警詢時鄭姓男子不斷喊冤，說自己是因為男廁太髒，到女廁上廁所，警方要求交出手機查看，鄭男又說「手機不見了」。

警方從監視器發現，鄭男在女廁待了3、40分鐘，加上有被害女子及其他人指證，昨晚依妨害祕密罪嫌將鄭男函送花蓮地檢署偵辦，並釐清是否有其他女子受害。

鐵警花蓮分局表示，已將鄭男先調地處分，後續視司法進度再決定懲處。

鐵警花蓮分局鄭姓員警（右二）涉嫌在女廁偷拍，被警方送辦。記者王燕華／翻攝
鐵警花蓮分局鄭姓員警（右二）涉嫌在女廁偷拍，被警方送辦。記者王燕華／翻攝

偷拍 女廁 廁所 花蓮 警察

延伸閱讀

女兵偷拍前女友裸聊 分手討萬元「不然傳給你家人看」

日文師偷拍未成年前女友性愛片 遭現任女友揭發…下場慘了

連孩子也不放過！桃園男溜進廁所偷拍國小女生 當場遭活逮

台大外籍女學生如廁遭偷拍 同校偷拍狼手機交警方單位鑑識

相關新聞

影／曾是明日之星…鐵警嫌男廁太髒躲女廁半小時 涉偷拍送辦

鐵路警察花蓮分局一名鄭姓員警昨晚輪休期間，在北濱公園女廁被人發現疑涉偷拍，遭被害人友人抓個正著，他掙脫跑走，2小時後被警...

中醫診所自費按摩 人妻遭推拿師關燈硬上 法院判4年6月

新北市1名已婚婦人前年因腰痛至中醫診所自費按摩，馮姓按摩師藉口以精油推拿可減肥，竟關燈硬上，因逾時未歸，婦人丈夫至診所找...

拍少女裸照藏雲端 美方通報台男收押

嘉義縣莊姓男子替老闆照顧兩名未成年外孫女，涉嫌猥褻及拍攝裸露影像上傳網路。警方接獲美國執法單位通報發現少女影像，前天拘提...

惡狼染指2未成年女子還拍私密畫面！美通報我逮人 嘉義地院裁准羈押

嘉義縣莊姓男子利用照顧老闆2名未成年外孫女機會，涉嫌伸狼爪猥褻，並拍攝2女裸露畫面，案經美國相關單位通報刑事局，會同嘉義...

男涉對老闆2未成年外孫女伸狼爪 美方通報遭逮收押

嘉縣莊姓男子利用照顧老闆2名未成年外孫女機會伸狼爪，涉嫌猥褻及拍攝裸露畫面，案經美國相關單位通報，由刑事局會同嘉義縣警察...

年輕人交往15歲小女友「凍未條」 挨告結果出爐

桃園蔡姓男子與15歲少女熱戀，或送東西，或自拍猥褻片給她，平安夜當天邀少女到住處相聚，情不自禁與少女發生關係，當下雖未遭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。