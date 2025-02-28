影／曾是明日之星…鐵警嫌男廁太髒躲女廁半小時 涉偷拍送辦

鐵路警察花蓮分局一名鄭姓員警昨晚輪休期間，在北濱公園女廁被人發現疑涉偷拍，遭被害人友人抓個正著，他掙脫跑走，2小時後被警方查獲，仍否認涉案，還稱手機「弄丟了」，警方調閱監視器發現他在女廁待了3、40分鐘，相當可疑，不採信他的說詞，依妨害祕密罪嫌送辦。

27歲的鄭姓員警從警專畢業後就派到鐵警花蓮分局，他的心思細膩，辦案仔細認真，曾參與偵破許多難解的竊案，表現優異，頗受長官器重，同事視他為明日之星，也有論及婚嫁的女友，竟然傳出涉嫌在公廁偷拍，讓同事都非常訝異。

社群網站昨晚有人貼出一段影片，昨晚將近8時，北濱公園廁所有兩名男子在拉扯，其中一名男子稱「我真的沒有拍」，原來是一名女子入內上廁所，發現有手機從隔板低下伸出偷拍，立刻找朋友幫忙報警，涉嫌偷拍的男子快速跑出廁所，遭等在廁所門口的被害人男性友人一把抓住，兩人爭執一會兒，偷拍男趁隙逃跑。

花蓮警方表示，獲報後立即趕到現場，調閱監視器鎖定涉案男子的車牌，查到鄭姓男子身分，晚間10時上門，將鄭男帶回警局。警詢時鄭姓男子不斷喊冤，說自己是因為男廁太髒，到女廁上廁所，警方要求交出手機查看，鄭男又說「手機不見了」。

警方從監視器發現，鄭男在女廁待了3、40分鐘，加上有被害女子及其他人指證，昨晚依妨害祕密罪嫌將鄭男函送花蓮地檢署偵辦，並釐清是否有其他女子受害。