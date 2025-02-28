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中醫診所自費按摩 人妻遭推拿師關燈硬上 法院判4年6月

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市1名已婚婦人前年因腰痛至中醫診所自費按摩，馮姓按摩師藉口以精油推拿可減肥，竟關燈硬上，因逾時未歸，婦人丈夫至診所找人才脫困，馮男事後還辯稱雙方是你情我願，此說法不為法官採信，日前依強制性交罪判刑4年6月，可上訴。

判決指出，1名已婚婦人因腰痛，2023年2月中前往新北市1間中醫診所，以1000元代價預約按摩來疏緩疼痛，原定預約時間為下午1時，因診所臨時有事改約晚上9時，婦人準時前往發現除了推拿師馮姓男子，診所只剩1名護士已動手打掃清潔，婦人一開始也不已為意，按摩到一半，聽到護士說，「我下班離開了。」婦人驚覺診所只剩下她和馮男2人，開始覺得有點不安心。

隔沒多久，馮男拿出1瓶精油說，「這個精油我免費幫妳推看看，真的會變瘦。」還說，「沒關係，妳推推看」，馮男就直接先從婦人下腹開始推精油，隨後又說，「我已經單身很多年，妳要不要當我今天的女朋友。」還動手把診所的燈關掉還鎖門，婦人嚇得直說「我不要」、「我不想要」、「我不要，我不想這樣子」、「我想走了」，馮男藉著體型優勢，強逼口交不成，直接動手脫掉婦人衣褲硬上。

因婦人出門推拿逾時未歸，丈夫憂心妻子安危，前往診所找人，同時不斷撥打妻子手機，馮男因聽聞腳步聲與電話聲，才自行停止強制性交行為，婦人隨即乘機逃離推拿室並立刻偕同丈夫至派出所報案。

馮男至案後辯稱雙方是你情我願，並未動手強迫。法官考量受害婦人是第二次前往該中醫診所自費按摩，且因之前的推拿師都已離職，婦人是第二次由馮男按摩，怎可能突然主動欲與不熟識的馮男於推拿期間發生性行為，不採信馮男所辯稱，日前依強制性交罪判刑4年6月，仍可上訴。

示意圖／Ingimage
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中醫 按摩

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