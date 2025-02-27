惡狼染指2未成年女子還拍私密畫面！美通報我逮人 嘉義地院裁准羈押

嘉義縣莊姓男子利用照顧老闆2名未成年外孫女機會，涉嫌伸狼爪猥褻，並拍攝2女裸露畫面，案經美國相關單位通報刑事局，會同嘉義縣警察局，逮捕莊男，嘉義地檢署昨天向法院聲押獲准。

檢方說，莊男犯罪時間超過1年，對象是老闆2名未成年外孫女，莊男利用平時陪伴接送機會，涉嫌對2名未成年少女猥褻及拍攝裸露畫面，查扣莊男手機及電腦，釐清是否還有其他被害人。嘉縣警局說，起案件由刑事局主導，縣刑大會同偵辦，偵訊及移送莊男未參與。

檢方昨天複訊後，依有串證之虞向地院聲請羈押獲准。地院說，莊男坦承犯罪，並有2名被害少女證述、性影像照片佐證，莊男涉犯對未滿14歲女子為性交、猥褻罪嫌及誘使兒童拍攝性影像罪犯罪嫌疑重大。

案件查獲經過，主要是警方接獲美國國家失蹤及受剝削兒童中心的虛擬專用網路通報，被害人未成年，極易遭受周遭親友及周圍言論影響，法院認定莊男有高度影響被害人或透過其家屬間接影響被害人指訴的可能性，莊男坦承犯行，但細節仍有疑義。