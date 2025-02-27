年輕人交往15歲小女友「凍未條」 挨告結果出爐
桃園蔡姓男子與15歲少女熱戀，或送東西，或自拍猥褻片給她，平安夜當天邀少女到住處相聚，情不自禁與少女發生關係，當下雖未遭拒絕，事後挨告，桃園地院審結，依對於14歲以上未滿16歲女子性交，判刑6月，緩刑4年，分期賠償50萬元，可上訴。
犯罪事實指出，24歲蔡男於2021年12月間，結識年齡14歲以上未滿16歲的未成年少女，並交往為男女朋友。蔡男明知小女友未成年，於同年12月24日某時許，在桃園市的住處內，未違反少女意願情形下，對少女進行性交行為1次，後因少女報警處理。
少女偵訊時證稱，蔡男發生性行為過程沒有先問過她，但他沒有強迫，當時因不敢表示想法，也不敢拒絕，所以她在當下也沒表示不願意。由於蔡男於偵訊時自白犯罪，經法院合議庭認為宜以簡易判決處刑，裁定由受命法官獨任逕行判刑，法官參考另名孫姓男子的證詞、少女與蔡男雙方對話紀錄、蔡男的自拍猥褻影片，同時也以蔡男在IG發布因2020年間車禍案件判拘20日而到桃檢繳罰金，公開嗆檢方「垃圾地方、繳垃圾錢」的限動和調解筆錄作為緩刑參考。
法官審酌，被告明知少女年僅15歲，思慮尚未成熟仍與她發生性行為，雖然未違背少女意願，但對尚未完全發育成熟、無性自主決定權的少女造成危害，對她的身心健康和人格發展有重大不良影響，考慮被告犯後坦承犯行，且無故意犯罪的成年前科，協議賠償50萬元並當庭給付35萬元，其餘每月分期給付，已與少女達成調解，量處適當之刑。
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