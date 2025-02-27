彰化大賣場停車場上演活春宮 警方找到當事人…夫妻坦承這原因

彰化縣某大賣場停車場被民眾po上一段疑似車震活春宮，發現的民眾說「在停車場打砲還不關車門很瞎，不是所有人都想看小蛋蛋晃來晃去餒」，警方初步調查，上演活春宮的是一對夫妻，由於已涉嫌妨害風化，警方已通知到案說明。

據了解，有民眾在彰化某大賣場停車場看到一輛轎車後車廂半掩，嚇然發現裡面竟有一對男女「在做愛做的事」，原po覺得很瞎，兩人竟連車門都不關好，昨天將影音po上網後，竟有逾500萬人次觀賞，引發熱議，不過後來原po也把影音撤文了 。

大賣場人員得知後，也覺得很誇張，向警方報案。彰化警分局已根據車牌找到車震當事人，兩人表示，他們是夫妻，是一時興起才在車內「做愛做的事」，由於二人已涉及妨害風化，警方將依妨害風化等罪嫌函送法辦。