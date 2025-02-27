宥勝強制猥褻女助理緩刑5年定讞 今到案執行…準時繳200萬罰金

宥勝被控強制猥褻案，依強制猥褻罪判刑8月，緩刑5年，支付公庫200萬元，宥勝今到案執行繳2百萬。圖／本報資料照片

藝人宥勝遭控跨坐、強吻女助理，遭依強制猥褻罪判刑8月，台灣高等法院認為宥勝坦承犯行，判刑8月宣告緩刑5年確定，須支付公庫200萬元。台北地檢署通知宥勝上午到案執行，宥勝準時繳200萬元罰金，離開時對媒體說「一切依照程序處理」。

全案起源於，2016年間宥勝在工作結束後送女助理回家，由女助理開車載宥勝到家，宥勝以「借廁所」進入女助理家中，上完涉所未離去，抱怨的走向沙發面對面跨坐在女助理腿上，控制女方雙手、解開內衣撫摸胸部猥褻，幸好女助理抵抗，宥勝才停手。

此案因MeToo風波揭露出8年前案件，台北地院一審依強制猥褻罪判刑8月，案經上訴二審，，宥勝庭訊後面對媒體採訪，二度鞠躬道歉，也盼合議庭給予緩刑機會，二審去年底駁回上訴，宣告緩刑5年，須付公庫2百萬元。宥勝未上訴全案定讞。

台北地檢署日前通知宥勝今天至執行科執行，宥勝今上午到案執行，離開檢方時對媒體說，一切依照程序處理。