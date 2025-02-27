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女生沒錢交租！帥氣房東提「揉胸抵房租」 她崩潰：怎辦？

香港01／ 撰文／田中貴

租金肉償？1名女生在網上崩潰發文，表示獨自租房，但日前手頭拮据，「欠了一些房租還沒繳 」，於是私訊男房東，希望獲得通融，詎料對方竟然提出揉胸代替交租。圖／示意圖，聯合報系資料照片
租金肉償？1名女生在網上崩潰發文，表示獨自租房，但日前手頭拮据，「欠了一些房租還沒繳 」，於是私訊男房東，希望獲得通融，詎料對方竟然提出揉胸代替交租。圖／示意圖，聯合報系資料照片
租金肉償？1名女生在網上崩潰發文，表示獨自租房，但日前手頭拮据，「欠了一些房租還沒繳 」，於是私訊男房東，希望獲得通融，詎料對方竟然提出揉胸代替交租，甚至用下流字句形容女生胸部巨大，令她當場傻眼。樓主坦言認為房東「還蠻帥的」，但直斥對方做法不當，於是向網友尋求建議，急問：「怎麼辦？」。

大量網友留言斥房東是「性騷擾」、「乘人之危」，更指「你提告不就有房租了」、「拒絕不就好了」。

房東提出揉胸代替租金

原PO在「Dcard討論區」表示，自己獨自租房， 但最近「發生了一些事，欠了一些房租還沒繳」，於是聯絡男房東商討，對方竟直接建議揉胸代替交租，繼而進一步形容原PO身材，言下之意是她的胸部較大，無法一手掌握之意，相關內容被樓主截圖上載至帖文。

原PO形容看到留言登時傻眼，直言房東「還蠻帥的，長得有點像一個饒舌歌手」，但感覺奇怪，而且自己沒有被男友以外的異性觸碰身體，但她真的暫時無法繳交房租，「快崩潰了，該怎麼辦比較好？」。

網友︰直接告，以後不用交租

許多網友留言指「為什麼不是先找家人朋友借錢？」、「這次如果答應了，改天搞不好會提出更過分的要求，所以還是拒絕比較好」、「你就告下去，不用給他摸，之後的租金都不用煩惱了」。不過，亦有人質疑事件真偽，甚至認為只是「幻想文」。

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文章授權轉載自《香港01》

Dcard 性騷擾 房東 提告 身材

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