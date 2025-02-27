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多次襲胸、臀性騷 駐菲國前代表徐佩勇撤職

聯合報／ 記者林孟潔／台北報導

前駐菲代表徐佩勇。圖／聯合報系資料照片
前駐菲代表徐佩勇。圖／聯合報系資料照片
駐菲律賓代表處前代表徐佩勇多次性騷擾菲籍女秘書，動手摸臀部、要求看女方胸部，甚至還說「因為你的胸部很美麗，讓我感到非常興奮」。監察院通過彈劾移送，懲戒法院昨判決徐撤職，停止任用三年，併罰款五十萬元。可上訴。

徐佩勇任職期間，二○二二年十二月至二○二三年三月間多次性騷擾女秘書，包括見女方在辦公室加班，詢問是否有穿內衣，還說「因為你的胸部很美麗，讓我感到非常興奮」。

徐佩勇也要求看女秘書的胸部，「讓我再看看妳的胸部」，動手摸肚子建議女方多運動，情人節時在會客室送女秘書一千披索當禮物時，伸手碰觸臀部，並多次以女秘書身上有「頭皮屑」、「髒東西」為藉口，多次動手觸摸胸部、背部、臀部等，害女方恐懼、沮喪、失眠，但是為了保住工作，只能隱忍不說。

監察院指出，女秘書早於二○二二年十二月就曾申訴，但駐處卻消極處理，僅要求徐佩勇道歉就結案，導致女秘書又持續被徐騷擾，直到二○二三年三月，女秘書轉而由我國駐外國安人員協助，才向外交部舉報；不過外交部未依法補救，直到匿名人士在網路爆料、媒體報導，態度才轉為積極。

監察院認為徐佩勇性騷擾女秘書，不僅造成敵意性、脅迫性、冒犯性的工作環境，侵犯人格尊嚴，並嚴重影響國家及外交人員的聲譽與形象，核有重大違失，全票通過彈劾，移送懲戒法院。

外交部 性騷擾 監察院

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