台南女童學習單上揭露遭繼父強制猥褻 二審仍判3年8月

台南有名國小女童平日與父親及另2位妹妹同住，兩周一次到媽媽家與其再婚男子同住，未料女童前年4月在校學習單上寫下「不喜歡叔叔摸尿尿的地方」，經通報後男方被訴，媽媽也為此離婚，一審認他犯強制猥褻罪處3年8月，不服上訴，二審認原審事用法均無違誤而駁回。

檢警調查，媽媽再婚男子於2020年10月間至2021年10月間某日晚上，利用女方對女童及另2位未滿14歲女兒行使親權機會，住在其房間內，違反女童意願，將手伸進其內褲內，強行撫摸陰部，對女童強制猥褻1次得逞。

後經女童於前年4月間，在學校填寫「我的身體自己作主」學習單上「我有不愉快的經驗，想要說出來」欄目，寫下「有，不喜歡在媽媽那裡那個叔叔摸尿尿的地方」，隨即由學校通報，經警循線查獲。

男方表示，與女童母親已於前年8月間離婚。他辯稱，女童兩周一次去找她母親，都是星期五晚上，女方載女童過去住處，星期日再載女童回去；女童到住處時都跟我們夫妻住在同一房間，但他沒有違反其意願，強行觸摸陰部。

台南高分院合議庭指出，女童雖未明確證述對方曾採取何種強暴、脅迫、恐嚇等手段，也未敘及其自身有何反抗舉動，然女童當時約年僅6至7歲，年齡尚幼，與對方無任何關係，衡情實無從認定有何因兩情相悅，而同意由對方對其猥褻行為可能。