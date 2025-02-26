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南投老師猥褻女學生...大膽摸到下課鈴響才停手 賠償獲緩刑

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

南投某所高中黃姓老師上課對班上17歲少女猥褻，不顧其他學生也在教室，大膽用身體遮擋伸手摸她大腿，女學生去保健室遭尾隨，不顧她大喊「別碰我」還襲胸亂摸，對方嚇到蜷曲床角仍遇害。法院考量黃已賠償調解，依3個強制猥褻罪判他1年3月、緩刑3年，可上訴。

檢警調查，黃男2023年10月20日在教室上課時，刻意接近女學生用身體阻擋其他學生視線，伸出鹹豬手撫摸對方大腿內側靠近下體部位，少女被嚇到當場出聲制止，黃卻不顧她反對繼續摸；同月27日黃再度以同樣手法猥褻少女，還摸到下課鈴響，少女起身離開座位才停止。

檢警查出，少女年11月14日在保健室旁休息，黃得知到場關心卻趁著現場僅2人，假意要替少女按摩又出手摸她小腿，連女學生說「不要碰我」黃都不停止，持續往上摸到大腿靠近下體，甚至還襲胸，少女舉起雙手護胸防衛，並以上廁所為由逃離。

少女當時躲到廁所傳訊給朋友說，遭老師猥褻，請求到校拯救她。未料少女才剛一回保健室，黃又跟著尾隨進去繼續亂摸一陣，少女被迫整個人蜷曲在床角，直到中午12點有護理師近來，黃這才停手，少女忍無可忍通報才曝光。

台中地院審理時，黃男坦承不諱，有對話紀錄、校內性平會調查結果，且少女對於被害細節也指證歷歷。

法院審酌，黃男身為師長，竟為滿足私慾對女學生猥褻，造成對方身心受創，但考量黃已經和對方調解、賠償8萬元，過去也無前科等一切情狀，依3個成年人故意對少年犯強制猥褻罪判他1年3月，緩刑3年，應向公益團體提供240小時勞務，禁止對少女有不法侵害。

黃姓男老師在課堂上、保健室猥褻亂摸女學生，法院依3個強制猥褻罪判他1年3月、緩刑3年。示意圖／ingimage
黃姓男老師在課堂上、保健室猥褻亂摸女學生，法院依3個強制猥褻罪判他1年3月、緩刑3年。示意圖／ingimage

廁所 猥褻

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