逼口交、拉手摸鳥 台中收容人1天性侵猥褻獄友3次判4年半

吳姓男子服刑中被借提至台中監獄，見同舍房獄友較怕生、膽小，竟1天內連續猥褻、性侵他3次，不顧男子拒絕反抗，強拉他手摸自己生殖器還逼口交，還凶狠說「不配合，就要讓你無法好好休息」，法院依強制猥褻、強制性交等3罪判他4年6月，可上訴。

檢方查，吳男和男子2023年4月分別自不同監獄借提至中監獄，吳同年月30日一早10點多，就在舍房內脅迫對方「若不配合，就要讓你無法好好休息」，逼對方手握自己生殖器，男子多次抗拒仍迫於吳的淫威配合。

當天下午1點多，吳男再次朝男子恐嚇，甚至變本加厲命男子幫他口交，又不顧他拒絕強壓頭逼配合，到了晚上7點多，吳第3度性侵男子得逞，男子忍無可忍向監獄反應。

台中地院審理時，吳男矢口否認犯行，辯稱他和男子都是合意行為，沒有出言恐嚇；其辯護人稱，男子事前願意、事後也沒表達不願意，還說雙方在性行為、肢體接觸下，可能會有一些屬於正常成年人性行為的合理互動。

男子證稱，當時吳男用很凶怒口吻說「若不配合，就要讓你無法好好休息」，他很害怕擔心被施暴，自己非常不願意仍遭吳抓手摸生殖器，就連一直閃避、退縮都沒用，直言覺得很噁心；監獄管理員也證稱，男子遇害後身心狀況改變。

法院勘驗監視器畫面也發現，吳男當時不顧男子多次收手、抗拒，仍拉他手摸生殖器，也確實有強壓頭逼口交，不採信吳辯詞。