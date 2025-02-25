不滿被分手…富少刀逼女友全裸簽本票再性侵 判關13年定讞

高雄市陳姓富少不甘女友提分手，趁女友整理行李時，持美工刀脅持對方全裸簽下17萬元本票，還強迫女方打「分手炮」，一、二審法院均依強制性交判4年徒刑、強盜強制性交罪判刑12年，應執行13年徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

陳2023年7月間和女友分手，同年月7日晚間9時許，女方前往兩人租屋處收拾行李，陳見女方現身，拿著兩人曾拍下的性愛照恐嚇，要女方幫他償還17萬元債務；女友拒絕後，陳脫下褲子，掏出生殖器逼近女友頭部，逼女方幫他口交，再拿手機錄下過程，恫嚇女友若不還17萬元，就要公布性影像，女友假裝同意後才成功逃離。

同年月18日，陳再持美工刀闖入女友租屋處，看到女友在收拾行李，追問女友「妳要跑是不是」，隨即逼女友拿出證件，脫掉衣服後，再拿出一張17萬元本票，讓女友簽下，女友全裸念出本票金額、身分證資料，陳再用手機錄下，性侵女友得逞後才罷手。

法院審理時，陳否認恐嚇女友，稱他跟女友交往時有資助她、還一起買車，所以是女友欠他17萬元，至於美工刀，他只是剛好拿出來，並沒有脅迫女友。