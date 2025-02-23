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牙醫夫交同性友後「鼓勵妻找婚外情」 事後竟提告、貼判決…二審判得賠30萬

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市一對牙醫夫妻對簿公堂，牙醫妻指控丈夫在婚後交往兩名同性友人後，鼓勵她與助理交往，但卻對她與助理提出妨害家庭告訴，但因通姦除罪化後，獲得免訴，不過牙醫夫卻在網站部落格上，連名帶姓刊登判決書，造成她名譽受損，求償200萬元，且要求文章下架，二審判牙醫夫得賠30萬元，下架文章。

判決指出，台中市一對夫妻都是牙醫，但牙醫妻指控，丈夫在婚後與兩名男性友人交往，甚至在2019年同性可登記結婚後，鼓勵她與助理交往，發展婚外情，還要約她與助理跟丈夫還有友人「四人行」，未料丈夫在2019年9月間，在桃園一間牙醫診所員工宿舍內抓姦，指控她與助理同床未穿衣褲，提出妨害家庭的刑事告訴，不過因通姦除罪化後，法院判她免訴。

事隔2年後，牙醫夫在自己設立的網站部落格上，刊登牙醫妻當時候的判決，還連名帶姓寫出她的名字，標註「通姦」等文字，造成不特定人瀏覽網站時，可以發現，損害她的尊嚴與社會評價，因此向丈夫求償200萬元，另外要求文章下架，一審判牙醫妻敗訴，牙醫妻上訴台中高分院。

二審審理時，牙醫夫抗辯，刊登判決書標註「通姦」等文字，僅是單純蒐集與刑法修正前的通姦罪、侵害配偶權相關判決，是善意就法院判決為適當載述，屬言論自由權利的正當行使，不具侵害行為之違法性。

不過法官認為，針對與公共利益無關的私人生活事項的事實陳述，表意人縱得證明真實，不得因此排除不法。就非可受公評之事所為意見評論，縱以善意為適當言論，也不得因此排除不法，因此時被指述者之名譽權、隱私權，應優先於表意人之言論自由受保障。

法官審認，女子是牙醫師，非從事公共事務的公眾人物，她與助理是否有通姦，不屬於公共政策事項或眾所周知的社會事件，僅屬於個人素行私德，與公共利益無關，也與公眾知的權利無涉，而且牙醫夫在網站刊登判決書的行為，已依散步文字誹謗罪，判拘役50天、併科罰金確定。

二審審酌雙方資力後，判定牙醫師需賠償30萬元，另需將網站刊登的判決書下架，仍可上訴。

台中市一名牙醫師在網站張貼，同是牙醫的妻子與助理妨害家庭的判決書，二審判牙醫夫得賠30萬元、下架文章。示意圖／ingimage
台中市一名牙醫師在網站張貼，同是牙醫的妻子與助理妨害家庭的判決書，二審判牙醫夫得賠30萬元、下架文章。示意圖／ingimage

丈夫 台中市 妨害家庭 牙醫 網站 通姦除罪化

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