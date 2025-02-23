茶水間強吻女會計2次 台中砂石車司機判關6月、得賠30萬

台中市李姓男子是砂石車司機，前年間他在公司茶水間內，二度強吻公司女會計，遭女會計提告強制猥褻罪，一審判李6月徒刑，可易科罰金18萬元，女子另請求60萬元的賠償，一審審酌雙方資力後，判李得賠30萬元，可上訴。

判決指出，李姓男子是砂石車司機，前年8月26日下午4時許，李男在公司茶水間遇到公司女會計後，先將女子逼到茶水間的角落，站在女子面前，以身體阻擋女子離去，隨後以雙手抓住女子臉頰後，不顧女子以手臂抵抗，仍違反女子意願，親吻女子嘴唇一次。

李男見女子無力反抗，食髓知味，不顧女子持續以手臂抵抗，仍違反女子意願，再次親吻女子嘴唇一次。

女子提出強制猥褻告訴，一審依法判刑6月，可易科罰金18萬元，女子另外提出民事求償，向李求償60萬元。

台中地院審理時，李男強調求償金額過高，除了刑案部分，已向公司借款，每月薪資需清償2萬元，無力負擔賠償，法官審酌雙方收入，以及對女子造成的精神、身體痛苦後，認定李男需賠30萬元，仍可上訴。