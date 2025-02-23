60歲區經理強拉26歲女客服會議室性侵 辯稱：父女之情

60歲黃姓區經理趁辦公室只剩下他與26歲女客服助理時，拿出一大疊現鈔，聲稱要彌補女子過年賭博損失；他趁女子一愣，從後環抱磨蹭，將女子拉進會議室強脫牛仔褲以手指性侵得逞；案發後他辯稱兩人是父女之情，台南地院依強制性交罪判刑4年6月。

判決書指出，60歲黃姓男子擔任台南市一間公司區經理職務，與26歲的女客服助理是同事；2023年2月18日上午10時許，黃見辦公室僅剩他與女同事，認有機可乘，要求女子到他辦公桌前，詢問過年期間與同事賭博輸贏。

當時黃拿出一大疊新鈔，表示願意補償女子賭輸的損失，女子一愣說「怎麼這麼多」，黃隨即突然從她後方環抱，並以下體磨蹭女子臀部；女子驚嚇想要返回座位，黃卻強行將她拉進辦公室旁會議室，關閉大門，將女子強行壓制貼在牆面上。

黃解開女子牛仔褲拉扯脫下，移動女子將她面朝下壓制於會議室桌上，以手指性侵得逞；接著黃脫下褲子，意欲以下體性侵，因女子激烈掙扎反抗而未得逞。黃壓制舔吻女子後，再度試圖以下體性侵，因聽到有人開啟辦公室門，趕緊穿上褲子罷手，女子立即逃離會議室。

事後女子驚恐致電給邱姓同事說「很害怕」，並拜託對方不要掛斷電話；另一名陳姓同事也發覺女子狀況有異，上前關心，女子講沒幾句就爆哭，因提到遭黃「毛手毛腳」，以為是遇到性騷擾。

女子在與邱姓同事結束對話後，立即打給男友，表示「我需要你陪我講一下電話，到我經理離開辦公室」；隔天凌晨，女子再用LINE致電母親，提到主管對她毛手毛腳，講沒幾句就哭到無法講話，在電話中一直哭。

事後女子接受心理諮商，出現「提及經理，會有搓手、話語聲量變小，以及緊張焦慮的情緒」，「面對聽見周遭他人談論到與性有關的話題或是玩笑，也會勾動內在的負向或受，對此的容忍度降低，也會想迴避這些刺激源，因此減少與外在他人的接觸，多數時間多待在家」等行為表現。

心理師評估認為女子已出現與創傷事件相關侵入性症狀、持續想逃避與創傷事件有關的刺激、因創傷事件引發對認知的負向改變，符合PTSD創傷後壓力症候群診斷標準。

法院審理時，黃姓區經理矢口否認犯行，辯稱他答應女子彌補過年期間與同事賭博賭輸款項，拿出現金時，女子說「那麼多！不好意思！」主動握住他的雙手搖晃，他順勢站起擁抱女子。

黃辯稱，是女子稱「業務可能快進來了，在這邊擁抱好像不太好，我們是不是不要在這邊」，他才將女子領入會議室，並在會議室內互相擁抱，女子均未拒絕，他是以對待女兒態度來擁抱對方。

黃的律師則辯稱，黃平日即以「女兒」對待女子，不可能悖於傳統倫常道德觀念，女子所稱遭性侵後的2小時中，還能從容於茶水間準備午餐，異於常人，也未立即報警指控黃，與一般被害人儘速離開現場或遠離加害者常情不符。

法院指出，被害人在職場發生性侵害事件，憂心一旦將此事公諸於眾，可能遭受同事異樣眼光、遭公司針對以致工作不保，甚至與男友感情生變；因此並未立刻報警，對同事、家人乃至男友隱瞞事實真相，試圖淡化處理，均與經驗法則無違，不能以此認為指述有何不一或不可信之處。

法院認定，黃姓區經理與女子純屬同事，非親非故，何來父女可言；且黃在公司擔任主管職位，明知不得以任何藉口作為侵犯女同事身體自主權利，將女子帶入會議室，顯見刻意避人耳目，亦知行止有虧，居心可議。案發後辯稱是出於父女之情，矯飾其詞，實無可取。